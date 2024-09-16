Çağa uygun sistem kurulacak

Filiz SEYİS

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hız tespit kameralarının yenileneceğini ve yasal hız sınırını ihlal edenlerin yeni kameralara yakalandığı anda cep telefonuna cezasının gönderileceğini açıkladı.

Türkiye savunma sanayine bağlı bir kuruluş olan Radarsan’ın mevcut kameraların yerlerine yerleştirilecek 150 kamerayı şu anda ürettiğini ve gerekirse rakamın 300’e kadar çıkarılabileceğini anlatan Arıklı, aynı yazılıma bağlı olarak ağır yük taşıyan kamyon ve tırları tespit edecek elektronik kantar sistemini de uygulamaya koyacaklarını bildirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Plakalarda yeni dönem

Araç plakalarında iki harflilerin bir ay gibi sürede biteceğini belirten Arıklı, yeni plaka uygulaması alternatiflerini aktardı.

Plakalarda üç harfe geçişle ilgili Bakanlar Kurulu’na önerge götürdüğünü ancak Rum plakaları ile karıştırılabilecek olması nedeniyle kabul edilmediğini belirten Arıklı, Sigortacılar Birliği’nin de üç harfli plakaya geçişle ilgili endişelerini kendisine aktardığını kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta plakası ‘AAA’ olan 40 civarında aracın hala kullanıldığını belirten Arıklı, “Yeni bir karar ürettik, bunu da Bakanlar Kurulu’na götüreceğiz. Buna göre, yeni plakalar ya üçüncü harf rakamın sonunda yani ‘AA 001A’ olacak şekilde ya da rakamlar başta harfler sonda yani ‘001 AA’ olacak şekilde iki alternatif öngördük.” dedi. Arıklı, plakalarda yeni döneme bir ay içerisinde geçileceğini tahmin ettiğini de ekledi.

Hız tespit kameraları yenilenecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan uluslararası bir anlaşma gereği mevcut hız tespit kameralarının daha modern kameralarla değiştirileceğini bildirdi.

Şu anda ülkede 112 hız tespit kamerası olduğunu aktararak, Türkiye savunma sanayine bağlı bir kuruluş olan Radarsan’ın mevcut kameraların yerlerine yerleştirilecek 150 kamerayı şu anda ürettiğini, gerekirse de rakamın 300’e kadar çıkarılabileceğini belirten Arıklı, “Biz şimdi kamera cezalarını tebliğ etmekte de tahsil etmekte de büyük sıkıntı yaşıyoruz. Oysa dünya bunu çok rahat halletmiş. Hızı ihlal eden kişi kameraya yakalandığı anda cep telefonuna ceza gidecek. Mesaj hem kişinin cep telefonuna hem de havaalanı ile sınır kapılarına gidecek.” diye konuştu. Arıklı, bu uygulamaya ilişkin e-Tebliğ Yasası üzerinde çalışıldığını da aktardı.