Mersin’den 6 kat pahalı

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda sebze ve meyve fiyatları, dün alış-verişe giden vatandaşları yine hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle yazın gözde meyvelerinden üzümün fiyatı, dar ve sabit gelirli vatandaşların bütçesini zorladı.

Açık pazarda üzümün beyazı da siyahı da 120 liradan satıldı. Geçtiğimiz Cuma günü Mersin halinde ise siyah üzümün kilosu 10, sultani üzümün de 40 liraydı.

Vatandaşlar gibi, açık pazarda tezgah açan esnaf da fiyatlardan şikayet etti.

Ne dediler?..

Mustafa Bayur

Fiyatlar sürekli yükseliyor, Tarım Bakanlığı, Tarım Dairesi gerekli denetimleri yapmıyor. Çürük ve kurtlu domatesler tezgahlarda satışa sunuluyor. Esnafım ve bu domatesleri görünce utanıyorum. Herkes işine geldiği gibi davranıyor, yetkililer sahaya inmiyor. Halk denetimsiz ortamdan şikayetçidir. Ne halkı ne de üreticiyi düşünen yok.”

Vacit Davulcu

“Yıllardır pazarda esnaf olarak çalışıyorum. Bu ülkede tüm sebze-meyve fiyatları iki kişinin dudağı arasındadır. Fiyatlar konusunda bir çeteleşme var ve bu çete piyasayı yönetiyor. Devletimiz ise olan bitene sessiz kalıyor olan halka ve biz küçük esnafa oluyor.”

Musa Suiçmez

“Bir vatandaş olarak bu pahalılıktan şikayetçiyim, sebze ve meyve fiyatı konusu komisyoncuların tekeline bırakıldı. Devletimizin acilen bir şeyler yapması gerekiyor. 5 poşet sebze- meyve neredeyse 2 bin lira tutuyor. Mesela Türkiye’de domates 10 lira bizde 100 lira. Bu kabul edilemez.

Alaattin Çolak

“Allah herkesin yardımcısı olsun asgari ücrete zam gelmeden piyasa içinden çıkılamaz bir hal aldı. Sonumuz ne olacak bunu bilemiyorum.”

Mehmet Emin

“Buradan yetkililere sesleniyorum; halkı düşünecek adımlar atsınlar. Halkın alım gücü düştü, fiyatlar uçtu. Çürük domates 100 liraya satılıyor. İnsanlar evine meyve alamıyor. Artık buna birilerinin dur demesi gerekiyor.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Üzüm: 120 TL

Armut: 70 TL

Börülce: 100 TL

Domates: 80-100 TL

Salatalık: 40 TL

Bamya: 100 TL

Patlıcan: 40 TL

Soğan: 45 TL

Patates: 60 TL

Şeftali: 70