Fiyatlar ikiye katlandı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta okulların bir hafta geç açılacak olması tartışma konusu olurken, kırtasiye ve kıyafet masrafları ailelerin bütçesini fena sarstı.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, geçen yıla oranla okul giderlerinin yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artış gösterdiğine dikkat çekti.

Vatandaşlar “mutfaktan ve özel ihtiyaçlardan kesip, çocukların okul giderlerini karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

Güneye geçebilenler ise, özellikle kırtasiye ihtiyaçlarını büyük mağazalardan karşıladı.

Güneydeki fiyatların, kuzeyden çok saha ucuz olduğunu belirten vatandaşlar; piyasayı denetimsiz bırakan yetkililere tepki gösterdi.

Vatandaşlar “Güneyde 50 liraya olan bir kırtasiye malzemesi kuzeyde nasıl olur da 100’e ve daha yukarı fiyatla satılıyor?” diye sordu.

Ne dediler?..

Emine Uzun

“ Fiyatlar döviz arttıkça yükseliyor ve okul alışverişi bütçemizi sarsıyor. Bu günlerde kazandığımız para ancak mutfak masraflarını karşılıyor. Kıyafet bile doğru düzgün alamıyoruz bir de okullar açılıyor ve okul alışverişi bütçemizi sarsıyor. Bir çocuğum lisede, diğer çocuğum da üniversitede okuyor. Kendimizden kısıyoruz ve çocuklarımız mahcup olmasın diye onların okul ihtiyaçlarını alıyoruz.”

Hüseyin Eraslan

“Okula giden torunum var. Okullar açılıyor ve bu ekonomik krizde okul alışverişi yapmaya çalışıyoruz. Evde bizim ne yemek yediğimizi görmez ancak çocuklar okulda bir şeyden eksik kalırlarsa mahcup olacaklar diye yediğimizden içtiğimizden keserek onları okula eksiksiz bir şekilde göndermeye çalışıyoruz. Döviz bir yılda yüzde 70, fiyatlar ise yüzde 100 arttı. Bir sürü ihtiyaç var ve biraz dede biraz anne biraz baba bu çocukları okula göndereceğiz. Biz okula giderken babamız tek çalışır bize okul için de mutfak için de yeterdi. Sonra hem anne hem baba çalışarak ihtiyaçları karşılamaya başladı şimdi ise dedeler neneler de destek olmak zorunda. Başka türlü olmuyor maalesef.”

Süleyman Cemiloğlu

“Ekonomik kriz bir yandan bir de okullar açılıyor ve bu şartlarda okula gidecek 3 çocuğumu nasıl okula hazırlayacağım diye kara kara düşünüyorum. 50 bin TL maaş alıyorum 500 Sterlin kira ödüyorum ve okul için hazırlıkları nasıl yapacağım bilemiyorum. Çocuklarımızı okulda mahcup etmemek adına bir şeylerden kısarak onları okula eksiksiz hazırlamaya çalışıyoruz. Bugünkü durumda yetkililerden de bir şey beklemiyoruz çünkü sosyal devlet anlayışı bu ülkede yoktur. Ben mevcut işime ek olarak iş yapmaya çalışıyorum ki ihtiyaçları karşılayabileyim.”

Kübra Akkuş

“Okula başlayacak çocuğum var ve okul alışverişleri bütçemizi sarsıyor. Hayat şartları çok zorlaştı ve bu yıl okul alışverişini bir yerlerden kısarak çocuğumuzu okula göndereceğiz. Eşim tek çalışıyor ve bu şartlarda geçinmek çok zorlaştı. Yetkililerden beklentimiz bu piyasayı biraz denetlemeleri ve abartılı fiyatları düşürmeleridir. Gerçi hiç de umudumuz kalmadı.”

Nesrin Bulut

“Mutfak masrafları çok artmışken bir de okullar açılıyor ve ne yapacağımızı bilemiyoruz. Her şey ateş pahası. Birkaç ay bu okul açılışları nedeniyle yapılacak alışverişlerden dolayı sıkı çekeceğiz. Sadece kalem silgi ile de değil çantası, kitabı, kıyafeti var ve tabi daha birçok şey. Bu yüksek fiyatlarla ilgili yetkililerden beklentim bu pahalılığı önleyecek piyasayı ucuzlatacak çalışmalar yapmalarıdır. Ben çocuğumu bu ay okula hazırlarken kiramın yarısını, elektrik veya su faturalarını bir sonraki aya öteleyip bir şekilde çocuklarımızı okula hazırlayacağım.”

Zeka Büyükoğlu

“Bu sene ilkokula başlayacak bir çocuğum var. Ben güneyde çalışıyorum ve eğer burada yani kuzeyde çalışıyor olsaydım asla geçinemezdim. Çocuğumuzun okul ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız ve bazı aileler mutfağından kısarak çocuklarını okula gönderiyor. Bu fiyatların düşeceğini pek sanmıyorum ancak artık bir düzen bir çalışma bekliyoruz.”