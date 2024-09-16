32 yaşında veda etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Vadili köyü girişinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 32 yaşındaki Burak Sefa Ürüm yaşamını yitirdi. Kaza, Ürüm’ün, yönetimindeki FB 950 plaka araç ile süratli seyrettiği sırada, yolun sağına geçerek, karşı yönden gelen İsmail Kaya yönetimindeki araç ile yüz yüze çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu biri çocuk 3 kişide yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kaza dün akşam saat 20.00 sıralarında, Akdoğan- Vadili Anayolu üzerinde, Özuğurlu Oto Lastik önünde meydana geldi. Burak Sefa Ürüm yönetimindeki FB 950 plakalı salon araç ile Vadili istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan İsmail Kaya yönetimindeki HT 944 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Hayata tutunamadı

Kaza sonucu yaralanan FB 950 plakalı araç sürücüsü Burak Sefa Ürüm kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. HT 944 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Ayşe Bayır Kaya (K 44) ve Mustafa Efe Kaya (Ç-9) Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren Burak Sefa Ürüm’ün, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman asker olarak görev yaptığı öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.