‘21 Eylül’de UBP kazanacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, gittiği her bölgede, kendisine yönelik gittikçe büyüyen sevginin, 21 Eylül’de partinin bütünsel gücü haline geleceğini vurguladı.

Üstel, “ 21 Eylül’de istikrar kazanacak, UBP kazanacak” dedi.

Başbakan Üstel, hafta sonu eşi Zerrin Üstel ile Gazimağusa ve Girne’de düzenlenen kadın kollarının etkinliklerine katıldı.

Zerrin Üstel yaptığı konuşmalarda, etkinliğe ilgi gösteren tüm kadınlara yürekten teşekkür etti.

Zerrin Üstel, "Her zaman dediğimiz gibi, kadınlarımız varsa güç vardır, üretmek vardır, pes etmemek, savaşmak vardır. Ulusal Birlik Partimizi de ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi, partimize emek veren kadınlarımızdır. Dünyanın kıymetlileri kadınlarımız iyi ki vardır." dedi.

Birlik ve beraberlik içinde olalım

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel de katıldığı etkinliklerde konuşmalar yaptı.

Kadın Kolları’nın UBP’nin örgüt yapısı içindeki gücüne dikkati çeken Üstel, “İstikrar isteyen kadınlarımız bizlere büyük güç veriyor. "ifadelerini kullandı.

Her bölgede, kendisine yönelik gittikçe büyüyen sevginin, 21 Eylül’de partinin bütünsel gücü haline geleceğini vurgulayan Üstel, “ 21 Eylül’de istikrar kazanacak, UBP kazanacak.” diye konuştu.

Projeleri adım adım hayata geçirirken, 21 Eylül’de yeni projeleri için de onay alacaklarını ifade eden Üstel, “Birlik ve beraberlik içinde, kurultayımızı bitirelim, istikrarla yolumuza devam edelim." dedi.

Üstel çifti Ademgil’i ziyaret etti

Öte yandan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel ile birlikte, UBP’nin Akdoğan eski Belediye Başkanı Adem Ademgil’i evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

UBP açıklamasına göre, “Adem Ademgil için çok sevdiğim bir ağabeyim” diyen Üstel, Ademgil’i çok iyi gördüğünü, bir sonraki ziyaretinde daha iyi göreceğine inandığını söyledi.

Üstel’i görünce duygulanan Adem Ademgil de başarı dileklerini paylaştı. Açıklamaya göre, Adem Ademgil’in ailesi de Ünal Üstel’e gösterdiği vefa ve ziyareti için teşekkür etti.

