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‘21 Eylül’de UBP kazanacak

Üstel, kendisine yönelik gittikçe büyüyen sevginin partinin gücü haline geleceğini vurguladı

‘21 Eylül’de UBP kazanacak
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, gittiği her bölgede, kendisine yönelik gittikçe büyüyen sevginin, 21 Eylül’de partinin bütünsel gücü haline geleceğini vurguladı.
Üstel, “ 21 Eylül’de istikrar kazanacak, UBP kazanacak” dedi. 
Başbakan Üstel, hafta sonu eşi Zerrin Üstel ile Gazimağusa ve Girne’de düzenlenen kadın kollarının etkinliklerine katıldı.
Zerrin Üstel yaptığı konuşmalarda, etkinliğe ilgi gösteren tüm kadınlara yürekten teşekkür etti.
Zerrin Üstel, "Her zaman dediğimiz gibi,  kadınlarımız varsa güç vardır, üretmek vardır, pes etmemek, savaşmak vardır. Ulusal Birlik Partimizi de ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi, partimize emek veren kadınlarımızdır. Dünyanın kıymetlileri kadınlarımız iyi ki vardır." dedi.

Birlik ve beraberlik içinde olalım
UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel de katıldığı etkinliklerde konuşmalar yaptı.
Kadın Kolları’nın UBP’nin örgüt yapısı içindeki gücüne dikkati çeken Üstel, “İstikrar isteyen kadınlarımız bizlere büyük güç veriyor. "ifadelerini kullandı.
Her bölgede, kendisine yönelik gittikçe büyüyen sevginin, 21 Eylül’de partinin bütünsel gücü haline geleceğini vurgulayan Üstel, “ 21 Eylül’de istikrar kazanacak, UBP kazanacak.” diye konuştu.
Projeleri adım adım hayata geçirirken, 21 Eylül’de yeni projeleri için de onay alacaklarını ifade eden Üstel, “Birlik ve beraberlik içinde, kurultayımızı bitirelim, istikrarla yolumuza devam edelim." dedi.

Üstel çifti Ademgil’i ziyaret etti
Öte yandan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel ile birlikte, UBP’nin Akdoğan eski Belediye Başkanı Adem Ademgil’i evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini paylaştı.
UBP açıklamasına göre, “Adem Ademgil için çok sevdiğim bir ağabeyim” diyen Üstel, Ademgil’i çok iyi gördüğünü, bir sonraki ziyaretinde daha iyi göreceğine inandığını söyledi.
Üstel’i görünce duygulanan Adem Ademgil de başarı dileklerini paylaştı. Açıklamaya göre, Adem Ademgil’in ailesi de Ünal Üstel’e gösterdiği vefa ve ziyareti için teşekkür etti.
 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 23 saat Önce

Midemi bulandırıyorsunuz.

Laptalı
Laptalı - 23 saat Önce

Sözde istikrarla yola devam da ; acaba hangi istikrar? Esentepe'deki 110 dönümlük rum malı arazi istikrarı mı ? Yoksa hırsızlıkların her geçen gün arttığı,uyuşturucu ticaretinin boyutunun arttiği,kara para fuhuş,sahte diplomamı,sahte reçetemi,Emrullah Turanlı'ya elektrik faturası jestimi,halkın cebinden Tatar'ın her iki üç günde bir yaptığı gezilermi vs vs...Bunlar mı senin istikrarın..İşiniz gücünüz hep kandırmaca yalan dolan be Jet...

Alayköylü
Alayköylü - 21 saat Önce

Toplamış sağdan soldan köyden kentten toplayabildiği kadar bir sürü zavallı figüran,kendi kendilerine eğleniyorlar....Baksanıza boşu boşuna resim çekene alkış tutuyor zavallılar...

Doğru Söz
Doğru Söz - 23 saat Önce

Kerhanedekiler ile bunlar arasındaki fark nedir? diye sorarsanız. Güzellik, seksilik ve karakter derim.

Serdar / Melbourne
Serdar / Melbourne - 23 saat Önce

Hep ayni sahneler hep ayni düzenleme...Civardan ne kadar düşkün ne kadar zavallı ne kadar aç ne kadar yalaka ne kadar beklenti içinde olan varsa getirirler buralara ve görüldüğü gibi cıbbanacık çalarak resim çektirirler / resim montajı yaparlar..Zannederler ki halk keriz...Jet Ünal bir tarafa da, ona bu mecralarda alet olanlara çok yazık..Panayır eğlencesi zannederler ama toplumda ne kadar tepki gördüklerinin farkında değil zavallılar...

Esnaf
Esnaf - 21 saat Önce

Her türlü pisliğin,her türlü entrikanın,her türlü sahtekarlığın,her türlü hırsızlığın,her türlü yardakçılığın,her türlü yolsuzluk/usulsüzlüğün,her türlü kara para aklamanın,her türlü insan kaçakçılığının,her türlü sahte diplomanın/sahte reçetenin ve en önemlisi para karşılığı vatandaş yapmanın adı Juju Ünal'a göre hizmet oldu istikrar oldu diline doladı habire bunu söylüyor..Başka bişey bildiği yok ki..Ha bir de BİAT etmeyi çok iyi biliyor biçare...

Emekçi
Emekçi - 27 dakika Önce

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “mevsimlik işçi” adı altında çalıştırılan 199 kişi Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla işçi statüsünde devlete alındı. İşte bu Mandirgalı'nın babasının çiftliğinde başka bir skandal...Allah belasını verir inşAllahi,belki kurultaya da yetişemez lanet olsun galıbına...

Ck
Ck - 4 saat Önce

Sinek sürüsü !!!!!!

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