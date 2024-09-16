Büyük beğeni topladı

'Girne Arkın Group Fest 24' kapsamında önceki gece Girne Amfi Tiyatro’da, KKTC Cimnastik Federasyonu'nun düzenlediği '3. Cimnastik Şöleni' sahnelendi. Yaklaşık 850 farklı yaş kategorilerinde cimnastikçinin yer aldığı şölene, yoğun bir kalabalık eşlik etti. Birbirinden özel koreografinin yer aldığı gösteriler, katılan veliler ve izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gösterinin en özel kısmı ise öğrencilerin açtığı ‘İsias ortak davamızdır’ pankartı oldu.

