Faydalı bir eğitim oldu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, geleneksel ebru sanatını deneyimledi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre GAÜ Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri geleneksel ebru sanatı çalıştılar.

GAÜ öğretim üyesi, iç mimar ve ressam Ece Apan, geleneksel sanatları tecrübe etmenin, kültürel zenginliğin bilincini arttırdığını ve öğrenilen farklı tekniklerin öğrencilerin tasarımlarına vizyon olarak katkı sağladığını söyledi.

Bahar festivali başlıyor

Bu arada Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Bahar Festivali” bugün başlıyor. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler” (The Global Goals For Sustainable Development) teması ile bu yıl yapılacak olan “2022 Bahar Festivali” kapsamında birçok şarkıcı sahne alacak.