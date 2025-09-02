74’te barış geldi

ELAM Avrupa Parlamentosu üyesi Geadis Geadi ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Ko-misyon Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar arasında, Kopenhag’ta gerçekleştirilen Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası 27’nci Parlamentolar arası Konferansı sırasında sözlü tartışma yaşandığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi; Kopenhag’taki AB toplantısının son gününde Milli Savunma Komisyon Başkanı aynı zamanda eski Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Kıbrıs sorunu hakkında konuşma yaptığını yazdı.

Habere göre, Akar açıklamasında Kıbrıs sorununun “işgal” sorunu olmadığını, Türkiye’nin 1974 yılında Kıbrıs’a barışı getirdiğini ayrıca Türkiye’nin diyalogdan yana olduğunu ve tüm sorunların çözümlenmesini istediğini belirtti.

Elam AP üyesi Geadi ise Akar’ın düşüncelerine karşı çıkarak bunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Geadi, “Kıbrıs’taki, 1974 yılındaki Türk işgalinin yasa dışı olduğunu” iddia ederek Akar’a; “uluslararası hukuku incelemesi” çağrısında bulundu.

Sözlerinin devamında “hiçbir ülkenin, başka egemen bir devleti işgal etme hakkına sahip ol-madığını” söyleyen Geadi “Türkçede, demokrasi ve Avrupa kelimeleri, Ermenilerin, Pontuslu Rumların ve Kıbrıs’a karşı soykırımlarla mı yorumlanıyor” sorusunu sordu ve “adli sicile sahip olan Türkiye gibi bir ülkenin, ne üye ne de ortak olarak Avrupa'da yeri olduğunu” iddia etti.

Tekrar söz isteyen Akar, Geadi’yi konferans kürsüsünü Türkiye’ye karşı nefret söylemleri için kullanmakla suçlarken bunun da Avrupa’nın birliğini baltaladığını söyledi.

Bunun üzerine söz alan Geadi ise Avrupa’nın birliğini bozanların, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin değil, silah zoruyla kendilerini dayatmaya çalışan devletlerin olduğunu savundu.

Geadi sözlerinin devamında “Türkiye’nin, Kıbrıs’taki işgal devam ettikçe Avrupa ailesinde yeri-nin olmayacağını” da ileri sürdü.