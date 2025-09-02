Tutuklanan kaçakların sayısı 134’e ulaştı

Suna ERDEN

Polisin son 3 günde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda tutuklanan kaçak işçilerin sayısı 134’e ulaştı. Lefkoşa, Demirhan ve Gönyeli’yi kapsayan operasyonlarda; Pakistan, Bangladeş, Nijerya, Sudan, Zambiya ve diğer ülke vatandaşlarının en kısa sürede ihraç edilecekleri belirtildi.

Kuzey Kıbrıs’ta en uzun süreli kaçak yaşayan Zambiyalı Georfey Ngosa’nın 2014 yılından bu yana 11 yıl süreyle nerede çalıştığı ve nerede ikamet ettiği merak konusu oldu. Polisin, gerekli ifadele-ri aldıktan sonra kaçak işçi çalıştıran işverenleri de sorgulaması bekleniyor.

Mahkemede detaylar aktarıldı

Son operasyonda tutuklanan 37 kişi dün mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındı. Mahkemede Detayları aktaran polis; 31 Ağustos 2025 tarihinde Gönyeli sınırları içerisinde devriye gezen ekiplerin şüpheli görüldüğü 5 kişiyi durdurarak, muhaceret kontrolü yaptığını söyledi.

Polis, Zambiya uyruklu Georfey Ngosa'nın 30 Kasım 2014'ten bu yana, yani yaklaşık 11 yıldır kaçak olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, Nijerya uyruklu Imwonghomwen Samuel Osunde’nin 4 Şubat 2022'den beri bin 371 gün, Fran-cis Ogoh Ogbu’nun 27 Haziran 2023'ten beri 825 gün, Sudan uyruklu Eyad Mohamed Alobajed Ha-beballa'nın 1 Aralık 2024'ten beri 275 gün ve TC uyruklu Yasin Emin Demir'in 7 Haziran 2025'ten bu yana 86 gündür ülkede kaçak olarak ikamet ettiklerini tespit edildiğini söyledi.

Demirhan’da 3 ayrı noktada denetim yapıldı

Polis, Demirhan’da Güngör Ağıllar bölgesinde yapılan operasyonda tespit edilen MD Ujjol Hussein’in 28 Şubat 2023'ten beri 915 gündür; MD Sumcam Hossain’in 15 Kasım 2024'ten beri, 594 gündür; Azmad Ali 21 Kasım’ın 2021'den beri, 283 gündür; MD AI Amin’ın 17 Haziran 2024'ten beri, 410 gündür; Faizan Khan’ın 17 Eylül 2024'ten beri, 348 gündür; Qaisar Mehmood’in 10 Mart 2025'ten beri, 174 gün; Samin Reza’nın 2 Temmuz 2025'ten beri, 60 gün; Ovi Homlander’ın 4 Ağustos 2025'ten beri, 57 gün; Hassanol Momin’in 8 Mayıs 2025'ten beri, 51 gün; Hafijur Rahman’ın 8 Ağus-tos 2025'ten beri, 53 gün; Abdullah Morai’nin 4 Ağustos 2025'ten beri, 37 gün; Jamal Hossain’in 8 Ağustos 2025'ten beri, 23 gün ve MD Ali Yusuf’un 10 Ağustos 2025'ten beri, 21 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, yine Demirhan’a bağlı Gaziköy'de tespit edilen Muhammad Aqeeb Riasat'ın 1 Aralık 2024 tari-hinden beri, yani 243 gündür, Tasawar Amin'in 23 Nisan 2024 tarihinden beri, yani 495 gündür, Vin-cent Nkengafac Fondem’in 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren bin 6 gün, Giyaseddin Badiyev’in 88 gündür, Shady Khald’in bin 10 gündür ülkede kaçak yaşadıklarını söyledi. Polis, Haspolat merkezde ise tespit edilen Johrul İslam'ın 10 Ocak 2025'ten bu yana 233 gündür, Shakhuyth Shakhuyth'un ise 15 Kasım 2024'ten bu yana, yani 289 gündür ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Lefkoşa’da 11 tutuklu

Polis memuru; Lefkoşa’da ise Cürümleri Önleme Şubesi (ÇÖŞ) ekipleri tarafından tespit edilen Ali Ra-za’nın 16 Ağustos 2023'ten beri 746 gün, Sajid Muhammad’ın 1 Mart 2024'ten beri 548 gün, Ihtis-ham Ali’nin 1 Nisan 2024'ten beri 517 gün, Md Eunus Ali’nin 23 Temmuz 2024'ten 404 gün, Mahbub Alam’ın 30 Eylül 2024'ten 335 gün, Abu Hurayra’nın 20 Ocak 2025'ten beri 223 gün, Hasan Za-meen’in 12 Ağustos 2024'ten beri 384 gün, Muhammad Rahman’ın 14 Eylül 2024'ten beri 351 gün, Muhammad Asad Khalid’in 6 Temmuz 2025'ten beri 56 gün ve Nabeel Hassan’ın 16 Temmuz 2025'ten beri 46 gündür ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini kaydetti.

Mahkemeye çıkarılan toplam 37 zanlıyla ilgili İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Muhaceretten araştırma yapılacağı belirtilerek, 2’şer gün ek süre talep edildi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Devamı gelecek

Bu arada Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; Polis Genel Müdürlüğü, kaçak yaşamla müca-dele kapsamında ülke genelinde denetimlere ve izinsiz ikamet eden şahısların tespitine devam ediyor.

Bu çerçevede, son üç günde polis ekipleri tarafından yapılan devriye ve denetimlerde, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, pansiyonlar, işçi lojmanları, bahis evleri ve eğlence mekanları kontrol edile-rek, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 134 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasında, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için Polis Genel Müdürlüğü her alanda gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürecek ve gerek ikamet izinsiz, gerekse diğer suçları tespit ederek gerekli yasal işlemleri yapacaktır.” denildi.