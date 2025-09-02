Ekipler seferber oldu

Lapta’da Selvili Tepe yolu üzerinde Anıt Tank mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir araç yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza saat 11.30 sıralarında yaşandı. Murat Başdan

(E-25) yönetimindeki PD 933 plakalı araç, sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Araç, tank paletlerine çarparak takla attıktan sonra uçurumda bulunan selvi ağacı ve kayalara vurdu ve 100 metre derinliğe yuvarlandı.

Sürücü; polis, Sivil Savunma Teşkilatı ve İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilerek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücünün tedavisinin hastanede sürdüğü, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.