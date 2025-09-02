banner564

Lefkoşa’nın Taşkınköy ve Surlariçi bölgesinde denetim yapıldı

Kaçaklar tespit edildi

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Merkezi, Lefkoşa Kaymakamlığı ile koordineli olarak Lefkoşa’nın Taşkınköy ve Surlariçi bölgesinde dün gün içerisinde denetimler gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ülkede kaçak yaşamla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürülen denetimlerde, bölgede ikamet eden yabancı uyrukluların yasal durumları kontrol edildi.
Denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği ve yasa dışı ikamet eden kişilere karşı gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.
İçişleri Bakanlığı, kaçak yaşamla mücadelenin kamu düzeni ve toplumsal güvenlik açısından büyük önem taşıdığını belirterek, denetimlerin ülke genelinde aralıksız devam edeceğini açıkladı.
 

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025, 10:00
