Gençler doyasıya eğlendi

Gönyeli Çemberi, Gençlik Festivali’nin ilk gecesi renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, SOS konseriyle başladı. Dinleyicilerin enerjisi ve coşkusuyla sahne büyük bir ilgi gördü.

Müzik şöleninin ardından sahneye çıkan Lady Fusion Dans Grubu, sergilediği etkileyici performansla izleyicilerden tam not aldı. Gecenin devamında ise DPM Dans Grubu’nun gösterisi festival alanına görsel bir şölen kattı.

Festivalin en çok merakla beklenen anı Zeynep Bastık konseri oldu. Sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte meydanı dolduran binlerce genç unutulmaz anlar yaşadı. Şarkıları ve sahne performansıyla coşku doruğa ulaştı.

Festivalin ilk gününe katkı koyan sanatçılara, emeği geçenlere ve coşkularını paylaşan gençlere teşekkür edildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025, 10:00