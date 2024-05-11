Masadan kaçma yok

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasipoğlu, Kıbrıs Türk tarafının masadan kaçmadığını, Rum tarafı ile BM’yi, kalıcı bir anlaşma için sonuç alıcı doğru zemine çekmek için gerçekçi bir diplomatik çaba sarf ettiğini vurguladı.

“Egemenliğimiz kabul edilmeli. Kazanılmış doğal bir hakkı talep ediyoruz, azınlık değiliz” diyen Hasipoğlu, “Tüm BM Planlarını reddeden, halkımıza spor, siyaset ve ekonomide izolasyon uygulayan, Kıbrıs Türkü’nü egemen eşit bir taraf olarak görmeyen, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü ortadan kaldırma çabası içinde olan, Güzelyurt ve Maraş dahil KKTC topraklarının üçte birini isteyen Rum tarafı uzlaşmazdır. Bunu görmeyip Türk tarafını suçlamaya kalkışmak hatadır” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının Rum tarafının iddia ettiği ve yapmaya çalıştığı gibi bir azınlık olmadığını vurgulayarak, Rum tarafı ile BM’yi Kıbrıs Türk halkının egemenliğini kabul ederek bunun gereğini yerine getirmeye çağırdı.

Hasipoğlu açıklamasında, “CTP yanlış değerlendirme yapıyor. Rum tarafı, eşitliği mi kabul etti, bir adım attı da biz mi görmedik. Onların dediği gibi eşitlik masada kabul edilsin diye masaya oturduk ama Rum tutumu yüzünden sonuç alamadık, AB ve BM buna rağmen hakkımızı teslim etmedi. CTP, hakikaten çözüm istiyorsa Türkiye’nin de desteklediği milli politika olan egemen eşitlik ve uluslararası statümüzüm masaya oturmadan kabul edilmesi noktasına gelmelidir” ifadelerini kullandı.

“Sizin göreviniz altı aylıktır”

“Sayın Holguin, Merhum Genel Sekreter Annan’ın, Rumların aslında Annan planına hayır diyerek sadece bir planı değil, çözümün kendisini reddettiği yönündeki saptamasını unutmamalıdır. Ortak zemin yoksa bunu Temmuz ayı başında ilan etmelidir” diyen Hasipoğlu, CTP’ye de, “Türkiye tarafından da desteklenen, masaya oturulmadan Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği ile KKTC’nin Rum Devleti ile eşit uluslararası statüye sahip olması gerektiğinin idraki politikasına" destek çağrısında bulundu.

Oğuzhan Hasipoğlu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs şahsi temsilcisi Maria Holguin’e de seslenerek, “Sizin göreviniz altı aylıktır ve yapmanız gereken iki taraf arasında bir görüşme zemini olup olmadığını saptamaktır. Kofi Annan’ın referandum sonrası yazdığı raporu ve Kosova meselesindeki Ahtisaari raporunu okuyarak gereğini yapmalısınız. Empati yaparak, Kendinizi yıllardır haksızlığa uğrayan Kıbrıs Türk halkının yerine koyun. Bizler uluslararası camiaya hiçbir zaman yanlış yapmadık. Objektif olun ve zemin yoksa bunu ilan ediniz.” dedi.