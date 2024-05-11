Şok baskın

Ömer KADİROĞLU

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Girne’de gerçekleştirilen operasyon neticesinde yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 8 Çinli tutuklanarak yargı önüne çıkarıldı. Mahkeme emriyle12 mülke operasyon gerçekleştiren polis, bir miktar uyuşturucu da buldu. Polis çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna el koydu.

Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılan zanlılarla ilgili Mali Şubede görevli polis memuru Yağız Kol mesele ile ilgili bulguları aktardı. Kol, mahkemede verdiği yeminli şahadetinde 7-8 Mayıs tarihlerinde Mali Şube tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu çerçevesinde Çin uyruklu Ruiyang Ma, Bin Dai, Yuhong Yang, Dingtian Wu, Ku Lu, Tao Du, Jian Zhang ve Guokang Yang ‘ın değişik adreslerde tespit edilerek mahkemeden alınan derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu zanlılardan 2’sinin evinde uyuşturucu da ele geçirilirken, 2 bilgisayar, 6 dizüstü bilgisayar, 2 tablet ve 25 cep telefonuna el koyuldu. Polis, açık olarak ele geçirilen bilgisayarlarda yasa dışı sanal bahis oynatıldığını ve kazançların kripto paraya çevrildiğini belirtti.

Evlerinde uyuşturucu da bulundu

Polis memuru Kol, 7 Mayıs’ta zanlılardan Ruiyang Ma ve Bin Dai’nin evine yapılan baskınlarda internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıklarının tespit edildiğini, baskın sırasında sehpa üzerinde tütünle karışık 5 gram hintkeneviri; öğütücüde de 100 miligram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulduklarını belirtti. Polis aynı gün yapılan ev baskınlarında da Yuhong Yang, Dingtian Wu, Ku Lu, Tao Du ve Jian Zhang’ın 8 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda da Guokang Yang’ın aynı suçtan tutuklandıklarını bildirdi. Kol, 12 eve yapılan baskında toplam 2 bilgisayar, 2 tablet ve 25 cep telefonuna el koyulduğunu, data incelemelerinin sürdüğünü belirtti.

Ku Lu, “yüksek gelirli kişi

Polis, Zanlı Ruiyang Ma’nın Mağusa’daki bir üniversitede öğrenci olarak kayıtlı olduğunu, zanlı Bin Dai’nin 19 Temmuz 2023’te öğrenci izninin iptal edildiğini, zanlı Yuhong Yang ve Dingtian Wu’nin turist statüsünde, zanlı Ku Lu’nun ise “yüksek gelirli kişi” statüsünden oturma izni talebi bulunduğunu belirtti. Kol, zanlı Jian Zhang‘ın öğrenci izni başvurusu olduğunu ancak Ekim 2023’te “sahte öğrenci izni” operasyonlarında hakkında soruşturma bulunduğunu bildirdi. Zanlı Guokag Yang’ın da öğrenci izni ile KKTC’de ikamet ettiğini belirten Kol, tüm zanlıların izinlerinin sahte olup olmadıklarının araştırıldığını açıkladı.

Tahkikatın sürdüğünü, cihazların data incelemelerinin yapıldığın, aranan emareler ve alınacak ifadeler bulunduğunu belirten polis memuru Yağız Kol, zanlıların 7 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.



