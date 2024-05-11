İptal edilmeli

Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği, “narh” kararının uygulanabilir olmadığını ifade ederek, eylem başlatma kararı aldığını bildirdi. Birlik, “Maliyetleri dikkate almayan ve devamında ısrar edilen” narh kararının mahkemeye götürülmesi için de karar aldı.

Yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği, düzenlediği kitlesel toplantıda, oy birliği ile eylemliliğe başlama kararı aldığını bildirdi.

Bakanlar Kurulunun narh kararını ele alan kasaplar, bu kararın uygulanabilir olmadığını, uygulanamayacağını, pahalılığın nedeni olarak gösterilemeyeceğini, dolayısıyla bu "adaletsiz ve maksatlı" kararın mahkemeye taşınacağını ifade eden birlik, aynı zamanda kontrollü bir şekilde karkas veya canlı hayvan ithalatının yapılabilmesi için girişimlerin yoğunlaştırılmasını tartışarak, onayladı.

KTEZO Toplantı Salonu’nda yer alan toplantı, KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga’nın açılış konuşması ile başladı. Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği Başkanı Raşid Şenkaya’nın son durumu özetleyen konuşması ile devam etti. Toplantıda kasaplar da söz alarak görüşlerini ortaya koydu.

Tulga, buradaki konuşmasında, Tarım Bakanı’nın sorunları bildiği halde görmezlikten gelmeye devam ettiğini savundu, iyi niyetli tüm açılımlara rağmen oyun oynandığını öne sürdü.

Kulak numaraları kesilen hayvanlarla örtüşmüyor

Veteriner Dairesi'ne ait bazı belgeleri gösteren Hürrem Tulga, mandıralardan resmi yollarla alınıp kesilen hayvanların kulak numaraları ile kesilen hayvanların örtüşmediğini iddia etti, prim ödemelerinde sorunlar yaşanmaya devam edeceğini söyledi.

Şenkaya da, son durumu özetleyerek, narhın bu hali ile uygulanabilir olmadığını, Başbakan’ın iyi niyetli girişimlerine rağmen bazı bakanların sorunları görmezden geldiğini söyledi.

Her geçen gün zararın büyüdüğünü ifade eden Şenkaya, ödeneceği söylenen hayvan başına primlerin "hala daha raporlanıp Maliye Bakanlığına gitmediğini" kaydetti.

Şenkaya, bu gidişle hayvan üretiminin de tehlikeye gireceğine işaret ederek, birlik mesajı verdi.

Kasapların aldığı karar şöyle:

“Narh kararı uygulanabilir değildir, uygulanamaz, kabul edilemez. Maaliyetleri dikkate almayan ve devamında ısrar edilen narh kararının mahkemeye götürülmesi için Avukat Fevzi Hansel’in görevlendirilmesine; Et kalitesinin denetlenmesi için Denetim Komitesi’nin derhal denetimlere başlamasına; Eylemliliğin başlamasına oybirliği ile onay verildi.”

