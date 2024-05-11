Sorunlara dikkat çekildi

Mehmet KARA

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı dernek başkanları ve temsilcileri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Yaşam Evi binası önünde basın toplantısı düzenledi, engellilerin sorunlarına bir kez daha dikkat çekildi. Toplantıda, engelliler için 14 maddelik istem paketi açıklandı.

Saygı duruşunun ardından bina girişine bir siyah bir de normal çelenk bırakıldı. Ardından konuşmalara geçildi.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ve Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, burada yaptığı konuşmasında engelliler için 14 maddelik istem paketlerinin olduğunu söyledi.

Yücetürk, yılan hikayesine dönen Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nin 2014’te temellerinin atıldığını ve 10 yılda tamamlandığını ifade etti.

48 yataklı olan projenin 32’ye düşürüldüğünü kaydeden Yücetürk, dün ise 32 kişilik projenin de 28’e düşürüldüğünü öğrendiklerini söyledi.

Engellilerin yıllardır ‘üvey evlat’ muamelesi gördüğünü öne süren Yücetürk, ekonomik koşullar nedeniyle de zor günler geçirdiklerini dile getirdi.

“Biz siyaset yapmıyoruz. Siyaset üstü konuşuyorum. Engelliler konusu siyaset üstüdür ve tüm siyasileri ilgilendirmektedir.” diye konuşan Yücetürk, ilgi ve desteği yeterince göremediklerini dile getirdi.

2006’dan 2023’e kadar tek bir engellinin işe alınmadığını belirten Yücetürk, geçen yıl göstermelik olarak 30 kişinin işe alındığını ancak bu konuda da siyaset yapıldığını öne sürdü.

Arı: Problemler yerinde sayıyor

Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı da, yıllar geçse dahi problemlerinin yerinde saydığını dile getirdi.

Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten Arı, söyleyecek söz bulamadığını ifade etti.

Özerdem: Engellilerin önünü açılmalı

Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem de, engelleri aşabilmek için yeterli kaynağın ayrılması gerektiğini ifade etti. Özerdem, devlet yetkililerini engellilerin önünü açmaya davet etti.

Çaluda: Yasalar uygulanmıyor

Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı ve Engelliler Federasyonu Asbaşkanı Melek Çaluda, yasaların geçtiğini ancak uygulanmadığını dile getirdi.

Engelsiz Yaşam Evi’nin 10 yıldır açılamadığını ve çok üzgün olduğunu ifade eden Çaluda, engellilik sorununun diğer toplumsal sorunların bir parçası olduğunu kaydetti.

14 maddelik istem paketi

Öte yandan, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 14 maddelik istem paketi şu şekilde:

“Engellilerin genel sorunlarını çözecek engelliler dairesinin acilen kurulması.

Bugüne kadar kamuya yapılmayan yeterli engelli istihdamın acilen yapılması ve sağlık kurulu raporu nedeni ile istihdam edilemeyen engellilere de asgari ücret düzeyinde nakdi yardım sağlanması.

18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri ile yakında açılması planlanan Engelsiz Yaşam Evi’ne devlet tarafından ihtiyaç duyulan kadrolarla ilgili gerekli çalışmaların acilen tamamlanması ve gerekli yasaların yapılması.

KKTC Meclisi'nden geçen B.M. Engelli Hakları Bildirgesi'nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılması.

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Hak ve Ödevler Tüzükleri'nin iyileştirilmesi ve yasallaşmış olan Özel Eğitim Yasası ile ilgili tüzüklerin biran önce tamamlanıp çıkarılması.

Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.

Özel bakıma gereksinimleri olan engellilerin ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın bakıcılarına asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması.

Yaşamlarını nakdi yardımla sürdüren engellilere elektrik, su ve telefon gibi gerekli muafiyetlerin acilen sağlanması.

İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamının ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması ve servislerde bakıcı olması.

Bakanlar Kurulu kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği'ne tahsis edilen merkez bina ve okul arsalarının bir an önce tapularının verilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması.

Kaynaştırılmış eğitime giden engelli çocukların gölge öğretmenliklerini yapacak olan kişilerin ödeneklerinin verilebilmesi için yasal düzenlemenin yapılması.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Umut Otizm ve Engelli Aileleri Dayanışma derneklerine yer veya bina tahsis edilmesi için acilen gereğinin yapılması.

Engellilerin sorunlarını gerçek anlamda çözecek olan, engellileri koruma rehabilite ve istihdam yasası altında oluşturulan engelliler komitesinin koordinatör bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde en az 2 ayda bir toplanmasının acilen sağlanması.

Bugüne kadar hayır kurumu derneklerinden yapmış oldukları gelir sağlayıcı etkinliklerden haksız yere devlet tarafından alınan yüzde 5’lik KDV vergilerinin sıfırlanması için gerekli yasanın acilen düzeltilmesi.”