Yüzde 23 artış öngörülüyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla dün toplandı. Dünkü toplantıda bir sonuca varılamadığı, yeni asgari ücretin enflasyon oranında yüzde 23’lük bir artışla pazartesi günü açıklanacağı öğrenildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp katdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, alınan karar doğrultusunda asgari ücretin bu yıl dört ayda bir olmak üzere üç kere belirleneceğini, dün de ikinci kez asgari ücreti belirlemek üzere toplanıldığını söyledi.

Asgari ücretin uzlaşıyla belirlenmesinin toplumda mutluluk karşılandığını dile getiren Gardiyanoğlu, “Bu masa toplumsal uzlaşı masası olmalı” dedi.

Alp: Piyasa gerçekleri ile hareket edilmeli

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası'nı temsilen Cengiz Alp, ocak ayında herkesi memnun eden bir asgari ücret belirlendiğini, geçen dört ayda özellikle rekabetçi olmayan, merkezden uzak bölgelerdeki işletmelerin asgari ücret konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi.

“Küçük işletmeler bunun altında ezildi” diyen Alp, küçük işletmeleri, istihdamı korumak ve piyasanın gerçekleriyle hareket etmek gerektiğini belirtti.

Turizm sezonunun yaklaştığını dile getiren Alp, konunun hassas olduğunu, rekabetçiliği aşağı çekmemek gerektiğini söyledi.

Serdaroğlu: Tedarikçiler fırsat kolluyor…

İşçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuşmasında, özel sektörde toplu iş sözleşmesi sistemine geçilmesi ve kayıt dışılığının önlenmesi gerektiğini dile getirdi. Serdaroğlu, denetim yapılmadığından özellikle tedarikçilerin asgari ücretin tekrar belirleneceğinin duyurulduğu andan itibaren fiyat yükselttiğini belirtti.

Serdaroğlu, asgari ücretin hayat pahalılığı oranı üzerinde bir refah payı ile bugün belirlenebileceğini söyledi.

