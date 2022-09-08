Kaza dönüm noktası oldu

Suna ERDEN

UBP Genel Başkanlığı görevinden istifa eden Faiz Sucuoğlu Diyalog’a konuştu. Geçtiğimiz hafta “Kurultayla geldim, kurultayla giderim” şeklinde açıklama yapan Sucuoğlu, dün istifasını sundu. Sucuoğlu, neden geri adım attığını açıklarken, “Geçtiğimiz Pazar günü ailemle birlikte yaşadığım trafik kazası olmasaydı, mücadeleye devam ederdim” dedi. Sağlık durumunun da iyi olmadığını, bugün fıtık ameliyatı olacağını ifade eden Sucuoğlu, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz Pazar günü kızım ve eşimle birlikte Esentepe yolunda kaza geçirdik. Çok şükür atlattık. Kazanın ardından istifa etmeye karar verdim. Eğer o kaza olmasaydı istifa etmeyecektim. Zaten daha önce ‘kurultayla geldim, kurultayla giderim’ demiştim. Bu sözümün arkasında duracaktım. Ancak kazanın ardından bir kez daha düşündüm. Geçtiğimiz Pazar akşamı ailemle oturup konuştum. Ailemle birlikte ortak karar verdik. Parti içerisinde iki başlılıktan dolayı sorunlar da vardı. Parti içerisinde birliğin sağlanması, kendimin ve ailemin iç huzuru için geri adım attım. Siyasi hayatımı milletvekili olarak sürdüreceğim.”

Faiz Sucuoğlu, ayrıca sağlık sorunları yaşadığını, bugün ameliyata gireceğini ifade ederek, yaşanan tüm süreci bir bütün olarak değerlendirip istifa ettiğini dile getirdi.

Ülkeye hizmete devam edeceğim

Kararını değiştirerek dün sabah saatlerinde istifasını sunan Sucuoğlu, yazılı açıklama yapmış, şunları ifade etmişti:

"Gelinen son aşamada, yaşanılanlar gösterdi ki bu iki başlı durumu sürdürmek artık olumlu bir katkı sağlamadığı gibi partimiz içinde de sıkıntılar yaratmaya başlamıştır. Yaşanan tüm bu sıkıntıların sorumlusu ben olmasam dahi ülkesini ve partisini seven bir kardeşiniz olarak partimizin göz göre göre daha fazla çıkmaza girmesine göz yummamım mümkünü yoktur."

Sucuoğlu, “Siyasete hizmet için girdim ancak hizmet verilemeyeceğini gördüğüm noktada ısrarla devam etmek benim karakterime uygun değildir" demişti.

Kararının partiyi, siyaseti değil genel başkanlık görevini bırakmak olduğunu açıklayan Faiz Sucuoğlu, partisine ve ülkeye hizmete devam edeceğini belirtmişti.

Ailesiyle birlikte kaza geçirdi

Sucuoğlu’nun istifa kararında etkili olan kaza geçtiğimiz Pazar günü Esentepe yolunda meydana gelmişti. Faiz Sucuoğlu, eşi ve kızı kazayı yara almadan atlatmıştı.

Polisin açıklamasına göre kaza şu şekilde gerçekleşmişti:

Kaan Arsu (E-35) JC 968 plakalı araçla Girne istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Kader Acarca (K-36) yönetimindeki RS 615 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Kazanın etkisiyle yolun sağına geçen Arsu'nun kullandığı araba o sırada karşıdan gelen Meryem Ece Sucuoğlu (K-56) yönetimindeki NF 092 plakalı aracın ön kısmına da çarptı. Polis, kaza sonucu yaralanan olmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022, 09:47