Rum polisiyle uyumlu

Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) İcra Müdürü Cathrine De Bolle Güney Kıbrıs’ta temaslar yapıyor. Bolle’, Rum Adalet Bakanı ve Rum Polis Genel Müdürüyle görüştü.

Alithia’nın haberine göre Bolle Rum Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ı –ve diğer AB üyesi ülkeleri- ziyaret sebebinin, örgütlü suç ve terörle mücadelelerinde Europol’ün üye ülke polis teşkilatlarına daha iyi destek verebilmesi için ortak bir plan oluşturmak olduğunu söyledi.

Eurpol’ün Rum polisi ile çok olumlu ve verimli bir işbirliği içerisinde olduğunu kaydeden Bolle, mülteciler ve insan kaçakçılığı meselesinde Güney Kıbrıs’ın, coğrafik konumu sebebiyle bu meselelerin göğüslenmesi konusunda bölgedeki ana unsurlar arasında bulunduğunu, bu nedenle Europol’ün, yerel makamların araştırmalarına destek vermek üzere Güney Kıbrıs’a uzmanlar (guest officers) gönderdiğini belirtti.

Bolle Avrupa Birliği’nin Ukrayna, Afganistan ve komşu ülkelerdeki uluslararası gelişmelerden endişe duyduğunu, Europol’ün de durumu yakından izlediğini belirterek Güney Kıbrıs’a gerekli bütün desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Çocuklara cinsel kötü muamele ve saldırı olaylarının Avrupa’da yükselişte olduğuna dikkat çekerek, bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırmaları gerektiğini kaydeden Bolle, önceki gün Rum Adalet Bakanı, dün de Polis Genel Müdürü ile bunları ele aldıklarını açıkladı, Rum polisinin bu konuda aldığı inisiyatifleri desteklediklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022, 09:55