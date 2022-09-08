2025’te devrede

İtalyan ENI şirketi, Doğu Akdeniz doğal gazının İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa’ya taşıyacak EastMed boru hattının 2025 yılında tamamlanacağını açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Reuters’i kaynak gösterdikleri haberlerinde açıklamanın, ENI yetkilisi Guido Brusco tarafından, Milano’da düzenlenen bir etkinlikte yapıldığını yazdı.

Haberde, 6 milyon Euro’luk deniz altı doğal gaz boru hattı projesinin planlamalarının İsrail’in eski Başbakanı Menjamin Netanyahu zamanında başladığı hatırlatıldı.

ABD’nin, uygulanabilir olmadığını açıkladığı projenin, Rusya’nın Ukrayna saldırısı nedeniyle olguların değişmesi nedeniyle yeniden ihtiyaç haline geldiği “ABD’nin öldürmeye çalışmasına rağmen paydaş ülkeler (İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya) ile Avrupa Birliği’nin, planlamalarına devam etmiş göründüğü” belirtildi.

Larnaka’ya LPG taşıyan gemi

Fileleftheros’a göre Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras şirketlerden aldığı bilgiye dayanarak, “Vasiliko Enerji Merkezi’nde her şey yolunda gider ve VLPG’ye ait yeni tesis sorunsuz çalışmaya başlarsa, Güney Kıbrıs piyasasında kullanmak üzere Larnaka’ya LPG taşıyan son geminin son seferini Ekim ayında gerçekleştireceğini açıkladı.

“Yeni tesisleri denemek için Vasiliko’ya ilk gemi bu ay içerisinde gelecek. Her şey yolunda giderse, Ekim ayından sonra bir daha Larnaka’ya (LPG) gemi gelmeyecek” diyen Viras, ilk aşamada Vasiliko’daki ve Larnaka’daki tesislerin eşzamanlı çalışacağını, Vasiliko’daki yeni tesis sorunsuz çalışırsa Lranaka’daki tesisin sökümüne başlanacağını ve söküm işleminin yeni yıldan önce tamamlanacağını söyledi.