Belediyelerde tam kaos

Anayasa Mahkemesi, haziran ayı sonuna kadar yapılması gereken yerel seçimlerin 27 Kasım’a ertelenmesini ve belediye başkanlarının görev sürelerinin o tarihe kadar uzatılmasını öngören yasayı anayasaya aykırı bularak iptal etti. Bu durumda Meclis’in ‘oy birliği ile’ yeni bir tarih belirlemesinden başka çare kalmadı.

Ancak, belediye sayısının 28’den 18’e inmesini öngören bir başka yasanın Cumhurbaşkanı tarafından dün onaylanması bir başka davayı gündeme getirdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Diyalog’a yaptığı açıklamada, belediye sayısının değişmesini öngören yasada birçok çelişkili madde bulunduğunu belirterek yeniden Anayasa Mahkemesi’ne gideceklerini söyledi.

Beklenen karar açıklandı

Anayasa Mahkemesi, dün ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından, yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası hakkında dosyalanan davanın incelenmesini tamamlayarak kararını açıkladı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik başkanlığındaki Anayasa Mahkemesi, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’na ilişkin kararını gerekçeleriyle açıklayarak, söz konusu yasanın Anayasa’nın 119’uncu maddesine aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verdi. Anayasa Mahkemesi, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın iptaline hükmetti.

Narin Şefik tarafından okunan kararda, yasanın eski haliyle, yerel seçimlerin seçim döneminin sona erdiği yılın haziran ayının Cumhuriyeti Meclisi tarafından saptanan gününde yapılmasını öngördüğünü, değiştirilmiş şeklinde ise yerel seçimlerin seçim döneminin sona erdiği yılın kasım aynın son pazar gününde yapılmasının öngörüldüğünü aktardı. Şefik, yasanın değiştirilmiş şeklinde, seçimlerin, Meclis’in gün belirlemesine gerek olmaksızın kasım ayının son pazar günü olarak belirlendiğine işaret etti.

Narin Şefik, KKTC’de son yerel seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapıldığına işaret ederek, gerek Seçim ve Halk Oylaması Yasası gerekse Anayasa’nın 119'uncu Maddesi altında yerel seçimlerin Haziran 2022’de yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Şefik, Yüksek Seçim Kurulu’nun bir yazıyla Cumhuriyet Meclisi’nden haziran ayı içerisinde seçim tarihinin belirlenmesini talep ettiğini ancak Meclis’in seçimin haziranda yapılabileceği son tarih olan 26 Haziran’dan iki gün önce Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı oy birliği ile kabul ettiğini anımsatarak, sonuç olarak Haziran 2022’de yerel seçimlerin yapılmadığını söyledi. Şefik, Cumhuriyet Meclisi’nin Anayasa ve Seçim ve Halkoylaması Yasası altında Haziran 2022 ayı içerisinde seçim tarihini belirlememiş olmasının Anayasa’nın 119’uncu maddesine aykırı bir davranış olduğunu söyledi.

Şefik, “Anayasa Mahkemesi, huzurundaki davanın Anayasa’ya aykırı olup olmadığını incelemekle yükümlüdür. Kararın; yerel seçimlerin yapılması noktasında ne olacağını düşünmek milletin temsilcilerinden oluşan Cumhuriyet Meclisi’ne aittir.” dedi.

Anayasa’ya aykırı

Ayrıca Şefik, Değişiklik Yasası’nın belediyelerde seçilmiş kişilerin görev sürelerinin sona ermesine rağmen 27 Kasım’a kadar devam etmelerini mümkün kılmaya devam ettiğine işaret ederek, Anayasa Mahkemesi’nin, yasa altında görev sürelerinin uzatılmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna kadar verdiğini de söyledi.



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Sorakın: Yeni bir karar vermeli

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “Ulusal Birlik Partisi’nin yasa tanımaz, Anayasa tanımaz tutumu bir kez daha hukuktan geri dönmüştür” değerlendirmesinde bulundu.

Sorakın, yerel seçimlerin ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını ve Mahkeme’nin bu yasanın Anayasa’ya aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verdiğine işaret ederek, “Bu nedenle 27 Kasım’da yapılması tasarlanan yerel seçimler yok hükmündedir. Belediye Başkanlarının o tarihe kadar uzatılmış olan görev süresi de yok hükmündedir. Anayasa ihlali yapılmıştır. Dolayısıyla Meclis’in oturup yeni bir karar vermesi lazımdır” dedi.

Sorakın, Anayasa ve yasalara uygun hareket edilmesinin önemine işaret ederek, Mahkeme’nin verdiği kararı saygı ile karşıladıklarını söyledi.

Genel Sekreter Sorakın, bir soruya yanıtında, “Ülkenin bir kaos ortamının içerisinde olduğunu” belirterek, “Anayasa, delinmiştir, haziranda yapılması gereken erken seçimler maalesef yapılmamıştır” diyerek Cumhuriyet Meclisi’nin “konsensus” ile bu konuda yeni bir karar üretmesi gerektiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022, 10:58