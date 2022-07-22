Zengin koleksiyonları ile Osmanlı’dan günümüze, Kıbrıs tarihi ve kültürünü tek çatı altında toplayan Surlariçi Şehir Müzesi, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nı eşsiz tavan resimleriyle yaşatıyor.

Kıbrıs tarihinde önemli dönüm noktalarından biri olan 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 48 yıl geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla nihayetlenen 20 Temmuz ruhu, Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşamaya devam ediyor.

Lefkoşa’nın tarihi bölgesi Surlariçi’nde kurulu olan Surlariçi Şehir Müzesi’nin üçüncü ve dördüncü katlarında yer alan tavan resimleri, 48 yıl öncesinin 20 Temmuz’unu ziyaretçilerine yeniden yaşatıyor. Ayrıca müzenin diğer katlarında da Kıbrıs tarihinin farklı dönemlerini resmeden tavan resimleri görenleri büyülüyor.

Üstelik sadece bu önemli günü değil, zengin koleksiyonları ile Osmanlı'dan günümüze, Kıbrıs tarihi ve kültürünü tek çatı altında gözler önüne seriyor. Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne ne ait hat, berat ve fermanlar; Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri ve 17’ci yüzyıldan kalma halı gibi eserler, Osmanlı’nın Kıbrıs’taki izlerini gözler önüne sererken, Kıbrıslı ressamların 1960’lı yıllarda imza attığı dönemin Lefkoşa’sını yansıtan resimler de yakın geçmişten izleri geleceğe taşıyor.

Diğer yandan Kıbrıs Türk kültürünün simgesi olan müzisyenler, yazarlar, Kıbrıs Türk toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ile dava arkadaşları Rauf Raif Denktaş ve Osman Örek, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın ilk günü şehit olan ve KKTC’deki tek havaalanına ismini veren Fehmi Ercan, 8 Ağustos 1964 tarihinde Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta Erenköy Mücadelesine destek vermek için gerçekleştirdiği harekat sırasında şehit olan Cengiz Topel ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yakın tarihine derin izler bırakan 17 ismin hiperrealist silikon heykelleri de Surlariçi Şehir Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022, 09:41