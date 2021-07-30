Gurur ve başarı

Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu, yeni yaşını öğrencileriyle birlikte kutladı. Eğlenceli bir etkinlikle yapılan kutlamada; yıldönümü pastası kesildi, çocuklar oyunlar oynadı, öğretmenleriyle mutlu anlar paylaştı. Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu Direktörü Esra Tülek, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı. Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu’nun 2018 yılında faaliyete geçtiğini belirten Tülek şunları ifade etti:

Gururluyuz çünkü Arı Kovanı yeni yaşında…

İlmik ilmik işledim işledik, geceleri uykusuz olduğum zamanları bilirim… Çocuklarım hastayken evde kalamamanın acısını yüreğim de hissettim.

Aşkla tutkuyla bağlı olduğum yuvam burası benim… İstesem ofise kapanır öğretmenleri izlerdim ama yapmadım… İşimin patronluğundan çok çırağı olmayı seçtim.

Öğretmenlerim arkadaşım, öğrencilerim ise evlatlarım oldu.

Bugüne kadar yüzlerce çocuğun yüreğin de yer etmek paha biçilemez bir duygu.

Sizler benim evlatlarımızsınız. Doğurmaya gerek yok ki, yüreğinizde sevgi içinizde merhamet olduktan sonra altını kirletmesi kusması sizi çok ta etkilemez. Buradan etrafı izlemek, sizlerin büyüdüğünü görmek gurur verici…