Hawaii Güzellik Kraliçesi corona virüse yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, Hawaii Güzellik Kraliçesi Jeanné Kapela'ya da bulaştı. Yaygın virüs belirtileri göstermediğini söyleyen kraliçe, kendini evinde karantinaya aldı. 2015’te Miss Hawaii seçildikten sonra Miss America tacını da takan Kapela ABD’yi temsil etmişti. Kendini evinde karantinaya alan kraliçe, virüsü New York seyahatinde kapmış olabileceğini açıkladı.

25 yaşındaki Kapela, hafif öksürük şikayeti olduğunu, ateş ya da diğer grip belirtilerinin kendisinde bulunmadığını söyledi.

New York’ta corona testi yaptırmak isteyen güzellik kraliçesi, bu mümkün olmayınca Hawaii’ye döndü ve teste tabi tutuldu.



Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2020, 12:06