Detaylar paylaşılacak

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Girne ve Gazimağusa limanlarının özelleştirilmesiyle ilgili ihaleye çıkılabilmesi için şartname hazırlandığını, çalışmalarda son aşamaya gelindiğini, birkaç teknik toplantıdan sonra bunun kamuoyuyla da paylaşılacağını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’nde Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Maliye Bakanı Berova, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, limanlar ve gümrük konusunda açıklamalarda bulundu.

Berova, Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasası’nda gerek harçlar gerekse diğer unsurlarla ilgili güncellemeler yapıldığını ifade ederek, bu düzenlemenin kamu maliyesine katkısına işaret etti.

Özdemir Berova, Tasarının Komiteden oy birliğiyle geçmesinden memnuniyet duyduğunu da söyleyerek, “Ülkenin ekonomik ve iktisadi alanda ilerleyebilmesi için bu ve benzer yasaların süratle hayata geçmesi çok önemli” dedi.

Salahi Şahiner’in açıklamasına işaret eden Maliye Bakanı Berova, “Geçtiğimiz yıllarda serbest bölgelerle ilgili sıkıntılı hususlar olmuştur. Uluslararası hukuk çerçevesinde yeni düzenlemeler yapmak elbette kaçınılmazdır.” diye konuştu.

3 gün sonra Gazimağusa Limanına x-ray cihazı kurulacak

Berova, 4-5 ay önce Mersin Limanı’na ziyaret gerçekleştirdiğini, gümrüğün çalışmasını yerinde incelediğini de söyleyerek TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katılımıyla mobil x-ray cihazının 28 Haziran’da, Gazimağusa Limanı’nda törenle hizmete gireceğini açıkladı.

Berova, Girne Limanı için mobil x-ray cihazının Türkiye’de hazır olduğunu, cihazın yerleştirilmesi konusunda ihale sürecinin başlatıldığını, bunun da 1,5-2 ay içinde tamamlanacağını kaydetti.

Gümrüklerin personel ihtiyacının karşılanması için 27 kişilik istihdam taleplerinin gerekli mercilere ilettiklerini de belirten Berova, güçlü bir gümrük için çalışıldığını vurguladı.

8-10 yıl sürer

Limanların özelleştirilmesi konusuna değinen, bunun için 8-10 yıla yakın bir süre öngördüklerini belirten Maliye Bakanı Özdemir Berova, Girne ve Gazimağusa limanlarının özelleştirilmesiyle ilgili ihaleye çıkılabilmesi için şartname hazırlandığını, çalışmalarda son aşamaya gelindiğini, birkaç teknik toplantıdan sonra bunun kamuoyuyla da paylaşılacağını belirtti.