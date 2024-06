Rahat olun

Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin mülkiyet konusunda bireyleri hedef alan uygulamalarını kınadıklarını ifade ederek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti ve hükümeti verilen her tapunun sonuna kadar arkasındadır” dedi.

Üstel, “Ülkeye yatırım yapanlar ile yapmak isteyenlere rahat olmalıdır” ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin mülkiyet konusunda bireyleri hedef alan uygulamalarının insan hakları ihlaline dönüştüğünü söyleyen Başbakan Üstel, bununla ilgili uluslararası alanda girişim yaptıklarını, gayri hukuki bu uygulamaları ortadan kaldırmak için hukukçularla çalışmaya devam ettiklerini açıkladı.

Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin mülkiyet konusundaki uygulamaları konusunda değerlendirmelerde bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yapılanların KKTC ekonomisinin gelişimini sabote etmeye yönelik sindirme hareketi olduğunu belirten Başbakan Ünal Üstel, “Bunlar KKTC’ye gelen yatırımların önünü kesme gayretinden başka bir şey değildir” diye konuştu.

Bu süreçte inşaat sektörü temsilcileriyle sürekli istişare ettiklerini de belirten Üstel, “Anayasa gereği tüm tapular devlet güvencesi altındadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatırım yapanlar ile yapmak isteyenler müsterih olmalıdır. Biz her tapunun da ülke yasalarımıza uygun şekilde yapılan her yatırımın da arkasındayız ” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tarihin hiçbir döneminde sindiremediği, yok edemediği Kıbrıs Türk halkını buna bezer politikalarla da sindiremeyeceğini vurguladı.