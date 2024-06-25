'Cankurtaran yoktu'

Özlem ÇİMENDAL

Alagadi Halk Plajı’nda denize giren 25 yaşındaki Şaban Eker boğularak hayatını kaybetti.

Denizden vatandaşlar tarafından çıkarılan Eker’e ilk müdahaleyi orada bulunan bir doktor tarafından yapıldığı belirtildi. Plajda cankurtaran olmadığı ifade edilirken, olayın 19.27 sıralarında meydana geldiği, ambulansın plaja saat 20.25 sıralarında vardığı öğrenildi.

Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaşlar, yaz aylarında boğulma vakalarının ortaya çıktığını ancak plajlarda cankurtaran olmadığını dile getirdi. Vatandaşlar, belediyelerin ve ilgili birimlerin Alagadi Plajına uyarıcı levhalar koyması ve bir cankurtaran bulundurması gerektiğini belirtti.

Diyalog’a ulaşan bölge sakinleri, yetkilileri plajlarda önlem alması için göreve çağırırken, Esentepe-Çatalköy Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok da Alagadi ve ülkedeki plajlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kırok: Yetkimiz yok, cankurtaran koyamıyoruz

Kırok, Alagadi’nin Çevre Koruma Dairesi sorumluluğunda Özel Koruma alanı olduğuna dikkat çekerek, “Biz sorumluluktan kaçmıyoruz. Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak, bölgenin sorumluluğu biz yerel yönetime verilirse görevimizi yapmaya hazırız. Bu kaçıncı ölüm bizim de canımız yanıyor” dedi.

Kırok, kendisinin de yaşanan ölümler karşısında üzüldüğünü kaydederek, “Ben yetkiyi yerel yönetime veren bir yasa olmamasına rağmen buraya iyi yüzme bilen bir kişiyi koyarım, gerekli önlemleri almaya çalışırım ancak yarın bir boğulma vakasında o cankurtaran sorgulandığında eğitiminden yaptığı müdahaleye kadar mercek altında olacak. Bu defa bunun sorumluluğunu kim üstelenecek, yanlış bir müdahale olursa bunun hesabını kim verecek” şeklinde konuştu.

Ülke genelindeki tüm kumluk plajlarda benzer tehlike var

Kırok, yasal düzenleme yapılmadığı sürece yerel yönetim olarak kendilerinin bölgeye müdahale etme yetkileri olmayacağının altını çizerek, tek çözümün bölgeye uyarıcı tabelaların da ötesinde bir cankurtaran yerleştirmek olduğunu söyledi.

Kırok, sorunun sadece Alagadi’de değil, kumluk olan tüm plajlarda olduğuna vurgu yaparak, “Kumluk tüm plajlar aynı tehlikeyi barındırıyor. Zemini kum olan plajlar tehlikelidir. Su aniden yükselir, aniden alçalır. Bunu kestiremezsiniz, doğaya yönelik de bir önlem alamazsınız. Yüzme bilmeyen denize girmesin de diyemezsiniz ancak boğulma tehlikesine müdahale edebilirsiniz” açıklamasında bulundu.

“KKTC genelinde uluslararası yeterliliği olan bir cankurtaran var”

KKTC’de uluslararası yeterliliğe sahip bir cankurtaran olduğunu da vurgulayan Kırok, “Diğer plajlarda da bu alanda yetkin cankurtaranlar yok. Spor Akademisi mezunu gençler başvuruyor ancak alınmıyor. Nedeni de iyi yüzme bilme ile can kurtarmanın aynı şey olmaması. Bu alanın özel bir eğitimi var. Bu eğitimi alan ve uluslararası yeterliliği olan tek bir cankurtaranımız olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı. Kırok, konunun ciddi olduğuna işaret ederek, merkezi yönetimin cankurtaranlar konusunda ağırlık vererek, bu alanda kurslar düzenlemesinin acil olduğunu da söyledi.





Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024, 10:08