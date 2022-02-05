Hem leziz hem nezih

Adanın gözde beş yıldızlı oteli Merit Royal’de bulunan Bella Merit Restoranı, İtalyan mutfağı severleri şık ve konforlu bir ortamda ağırlıyor. Modern ve zarif dekore edilmiş, Akdeniz’in berrak sularına uzanan kapalı salonu ve yaz aylarının vazgeçilmezi denize nazır geniş terası ile Bella Merit, misafir memnuniyeti odaklı ve ayrıcalıklı bir hizmet sunuyor.

Damaklarımızın alışkın olduğu Akdeniz mutfağına benzerliği sebebiyle müdavimi olmaya aday bir restoran olan Bella Merit, birbirinden özel lezzetlerinin yanı sıra tabak sunumları ile de adeta sanatsal bir tabloyu masanıza yansıtıyor. Usta ellerin özenle hazırladığı pizzalar, ev yapımı ekmekler, makarnalar ve geleneksel İtalyan çorbalarıyla öne çıkan Bella Merit’te, polenta, porçini risotto ve ravioli gibi sevilen İtalyan klasiklerini de tatmak mümkün. İtalyan ve Akdeniz spesiyallerinden oluşan geniş menüsünde "buffalo mozzarella" ve "somon carpaccio" ise en favori lezzetlerden sadece ikisi.

Pazar hariç haftanın her günü saat 18.00’den itibaren kapılarını açan Bella Merit, samimi ambiyansı, zengin şarap menüsü ve enfes yemekleri ile evlilik teklifleri ve kutlamalar başta olmak üzere en özel akşam yemeklerinde adanın bir numaralı mekânı olarak adından söz ettiriyor. Yaklaşmakta olan Sevgililer Günü için hazırlıklarına başlayan Bella Merit, aşklarını Merit Royal’de kutlayacak misafirleri için çok özel sunumların yanı sıra indirimler ve çiftlere özel hediyelerle bu özel günü daha da keyifli hale getirecek.