Turizm adına  önemli adım

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ülkeye girişlerle ilgili aldığı yeni kararın turizm faaliyetlerini canlandırmak ve yaklaşan turizm sezonunu kaybetmemek için önemli bir karar olarak değerlendirdi.

EÖP tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki bazı sorunların üzerine gitmenin hükümetin oluşmasını bekleyemeyecek kadar aciliyet taşıdığı ve ekonomik sorunları hafifletmek için gelir sağlayacak faaliyetlere öncelik verilmesi gereken bir dönemde olunduğu belirtilerek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Çarşamba günü aldığı kararla ülkeye giriş kurallarında değişikliğe gidilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı uyarınca, 1 Mart tarihinden itibaren aşılı tanımında olan kişilerin PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, “Rakip turizm destinasyonları konumundaki bütün ülkelerin bu gerekliliği yerine getirdiği de göz önüne alındığında kararın ülkemize turist girişini olumlu yönde etkileyeceğini kamuoyunun bilgisine getiririz” denildi.

Platform sözcüsü Çağıner oldu

Öte yandan Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP’ün) dönem sözcüsü Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner oldu.

Açıklamada, Çağıner’in görev süresinin 2022’nin ilk altı ayında olacağı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022, 11:23