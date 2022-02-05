DP teklif bekliyor

Özlem Güran AKKORLU

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin seçim ve seçim sonrasında sürdürülen çalışmalarla ilgili ilgili sorularını yanıtladı.

Ataoğlu, ülkede onca sıkıntı varken yeniden bir erken seçimi doğru bulmadığını belirterek vatandaşların tepkisinin katılım oranına bakıldığında net şekilde görülebildiğini; yeni bir seçime katılım oranının daha da düşük olacağı görüşünü ifade etti.

Bütün partilerin seçim sürecinde manifestolarında yer verdikleri ve vatandaşlara anlattıkları projelerin güzel projeler olduğunu dile getiren Ataoğlu, toplumu ve ekonomiyi kalkındırmak; sağlık, eğitim inşaat gibi sektörleri geliştirmek, ülkeyi kendi ayakları üzerinde durur hale getirmek amacıyla tüm partileri hazırladıkları proje çalışmalarını birlik beraberlik içerisinde hayata geçirmeye davet etti.

Ataoğlu, birlik içinde bu çalışmaları hayata geçirdikleri gün KKTC’de vatandaşların siyasete ve siyasetçilere yönelik olumsuz bakış açısını da değiştirmiş olacaklarını söyledi.

“Uzun ömürlü hükümet”

Beklenti içerisinde olan vatandaşa en iyi hizmeti verecek, uzun ömürlü bir hükümet modelinin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Ataoğlu, kişisel çıkarların değil toplumun çıkarları ve beklentileri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların kısa dönemli, bahaneler üreten değil icraat yapan uzun soluklu bir hükümet beklentisi içerisinde olduğunu kaydeden Ataoğlu, vatandaşların siyasete ve siyasilere yönelik olumsuz bakış açısının nasıl değiştirileceğinin de ele alınması gerektiğini kaydetti.

“Aracılar gelip gidiyor”

Başbakan Sucuoğlu’yla hükümet kurulmasına yönelik resmi bir görüşme yapmadıklarını, aracıların gelip gittiğini söyleyen Ataoğlu, sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadıklarını, resmi bir talep geldiği zaman da kaçmayacaklarını ifade etti.

“Vatandaş beklenti içinde…”

Kurulacak hükümetle ilgili olarak ise Ataoğlu, seçim sürecinde kendileri de dâhil herkesin manifestosuyla halkın karşısına çıkıp birçok vaatte bulunduğunu, vatandaşların beklenti içerisinde olduğunu söyledi. Bugüne kadar DP olarak yaptıkları vatandaşın menfaatine yönelik proje çalışmalarını hükümette olmasalar dahi ilgili bakanlıklara sunacakları belirten Ataoğlu, geçmişte de aynısını yaptıklarını kaydetti.