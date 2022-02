Tüm partilere sert uyarı

Ömer KADİROĞLU

Siyasi parti yetkilileri arasında yeni hükümet formülü üzerindeki tartışmalar devam ederken, vatandaşların pahalılığa karşı tepkisi artıyor. Marketlerde fiyatların her gün değiştiğini ve elektrik kesintilerinin devam ettiğini belirten vatandaşlar, kurulacak olan hükümetin öncelikle bu iki önemli sorunu ele almasını istiyor.

Vatandaşların önemli bir kısmı UBP ile CTP’nin ortaklığına dayalı geniş tabanlı bir hükümet isterken, bir kısmı “bizim için koalisyonun şeklinden çok yapılacak icraatlar önemlidir. O yüzden UBP-DP-HP-YDP ortaklığı da olabilir” diyor.



Ne dediler…?

Enver Dinçoğlu

“Yıllardır değişmeyen bir sistem var. Ne yazık ki yine aynı sistem devam ediyor. Halk bunu değiştirmediği sürece de bu sistemi kabullenmek zorundayız. Kim iktidara gelirse gelsin bu ülke düzelmez. Ülkenin iyi bir yere gelmesi için ya bu sistemin değişmesi ya da gerçekten ülkesini ve ülke insanını seven kişilerin iktidara gelmesi gerekiyor. Oluşacak hükümet ilk icraat olarak piyasada denetim yapmalı ve artan fiyatların düşürülmesi için çalışmalıdır. Çünkü bazıları 5 liraya alıyor, 35 liraya satıyor. İnsanlar çok kötü durumda ve bu durumun iyileşmesi için çalışmalar bekliyoruz. Seçilenler bu ülkeye layık kişiler değil. Bu ülkeyi yönetecek insanlar değil ancak bunu da biz belirliyoruz.”

Faruk Uskan

“Hangi parti hükümette olursa olsun değişen bir şey yoktur. Kendi parası olmayan ve para basmayan bir ülkeyiz. Türkiye iyi ise biz de iyiyiz. Oluşacak hükümetin ilk icraatı ekonomik alanda adımlar atması olmalıdır. Her şeyden önce ekonominin düzeltilmesi gerekir. Gelinen aşamada çok zor durumdayız o yüzden hükümette hangi partiler olursa olsun değişen bir şey olmayacaktır. Bu ülkede yatırım yapmak isteyen insanlar ağır işleyen bürokrasi nedeniyle gidiyor. Bu konularda çalışma yapmalıdır ki ekonomik açıdan kazanırken saygınlığımız da olsun.”

Arif Özbek

“Hükümette bence iki büyük parti yer almalıdır. Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi koalisyonu olursa bu ilke için daha iyi olacağını düşünüyorum. Oluşacak hükümetin pahalılık, hayat şartları ve sağlık alanlarında adımlar atması gerekiyor.”

Halil Suiçmez

“İstikrarlı ve güçlü bir hükümetin oluşmasını faydalı görüyorum. Halkın sıkıntılarını düşünmediklerini görüyorum. Elini taşın altına koymayan siyasilere günü geldiğinde halk hesabını soracaktır. Öyle bir duruma geldik ki daha önce 40 liraya aldığımız bir şeyi bugün 140’a buluyoruz. Hükümette Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk parti olursa güçlü bir oluşum olacağını düşünüyorum. Hükümet kurulduktan sonra halkın sorunlarını çözme yönünde çalışmalı, çıkması gereken kanunlar yapmalı ve seçimlerde de halkın beklentilerine cevap verecek çalışmalar için adım atmalıdır.”

Barış Can

“Oluşacak hükümetin halktan yana halkı düşünen bir oluşum olmasını istiyoruz. 24 vekil çıkaran parti kendisine ortak bulamıyor. Hiçbir parti UBP’ye güvenmiyor. UBP birkaç gündür CTP üzerinden küçük partilere gözdağı veriyor. Öyle veya böyle bir hükümet oluşacak… Hükümetin artık ülkeyi hukuksal bir zemine oturtması lazımdır. Eğer bu ülkede hukuk olursa her şeyin düzeleceğine inanıyorum.”

Muammer Aslan

“Ülkeye ve halka sahip çıkan ve halkı düşünen bir hükümetin oluşmasını temenni ediyoruz. Oluşacak hükümet ilk olarak pahalılığı azaltmalıdır. İnsanların geçimini kolaylaştıracak çalışmalar yapmaları gerekiyor. Yapılacak çok iş var ancak en önemli ve acil olanı ekonomidir. İnşallah erken zamanda hükümet kurulur ve icraatlara başlar.”

İbrahim Emindayı

“Güçlü ve istikrarlı bir hükümet olmalıdır. Ya en güçlü olacak şekilde UBP-CTP koalisyonu oluşur ya da UBP-HP-DP hükümeti kurulur. Daha iyi olacağını düşünüyorum. ‘Bir seçim daha olsun’ derlerse kesinlikle sandığa gitmeyeceğim. Elektrik, yollar, sağlık, pahalılık ve daha birçok konuda sıkıntılar var ve oluşacak hükümetten bu konularda bir an önce çalışma yapmasını istiyoruz.”

Kemal Ergen

“UBP ile CTP hükümet kurmaya mecburdur. CTP’yi destekleyen birisiyim ve inanıyorum ki kötü gidişte ülkeyi yalnız başına bırakmayacaklardır. Oluşacak hükümetin sağlığa ciddi bir el atması, eğitim ve pahalılık konularında çalışmalar yapması gerekiyor. Halkın alım gücünü yükseltmeleri gerekiyor. Çünkü her geçen gün halk fakirleşiyor.”

Mehmet Alparslan

“Ülkedeki mevcut sistemle hükümette kim olursa olsun değişen bir şey olmayacaktır. Bürokrasiyi geçmek çok uzun sürüyor. Oluşacak hükümet modelini bilmiyorum ancak parlamenter sistemden ülkeyi kurtararak, başkanlık sistemini getirecek adımlar atmalılardır. Bu nedenle ilk icraat çökmüş sistemden kurtulmak olmalıdır.”

Gülen Uzun

“Gönlümden geçen Ulusal Birlik Partisinin tek başına iktidar olmasıydı ancak olmadı. Üçlü koalisyon oluşabilir ancak görünen o ki tekrar bir seçime doğru gidiliyor. Tek başına iktidar olunmazsa işlerin yürümeyeceği inancındayım. Seçime gidilmeden bir hükümet oluşturulursa ilk icraatlarının ekonomi olması gerekiyor. Ekonomiden sonra pahalılık ve elektrikle ilgili çözümler üretmeleri gerekiyor.”

Ali Üçyıldız

“Oluşacak hükümette Ulusal Birlik Partisi ile birlikte Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti olmalıdır. Böylesi bir koalisyon modelinin ülke için iyi olacağını düşünüyorum. Her gün tüp gaza elektriğe ve benzine zam geliyor. Üç kuruş para alıyoruz onu da ‘nasıl alırız’ diye düşünüyorlar. Yeni hükümetten halkın alım gücünü arttıracak çalışmalar yapmalarını istiyoruz.”

Adnan Hoca

“Oluşacak hükümet bir kere oyuncak olmamalı ve Kıbrıs Türkü’nün çıkarları doğrultusunda çalışacak bir hükümet olmalıdır. Oluşacak hükümetin ilk icraatı ekonomik alanlarda ciddi çalışmalar yapması ve Kıbrıs Sorununa kalıcı bir çözüm üretmeleri gerekiyor.