İkili koalisyondan yana

Özlem ÇİMENDAL

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) bir koalisyon kurması durumunda dışarıdan destekleyeceğini söyledi. Özersay,“İkili koalisyon daha makul ve uyumlu bir yapıdır. Bir öneri gelirse de oturur konuşuruz. Esas olan halkın isteği ve halka hizmettir. İkiden fazla koalisyon işleri daha da karmaşıklaştırır” dedi.

HP lideri Özersay, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak yeni hükümet oluşumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özersay, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) bir koalisyon kurması durumunda dışarıdan destekleyeceğini vurgulayarak, “Eğer mümkün değilse hükümet kurulma senaryolarını bir kurşunla bertaraf etmemek lazım” dedi.

“Birden fazla olasılık vardır” diyen Özersay, 4’lü hükümet döneminde 27 sayısıyla Meclis’in nisap sorunu yaşamadığını aktardı.

Özersay, CTP-UBP hükümet formolüne desteklerinin tam olduğunu söyleyerek, “Kapalı değiliz, uzlaşabilirsek hükümete gireriz” dedi. İstikrarsızlığın sayı ile değil, parti başkanlarının milletvekillerini meclise taşıyamaması ile ilgili olduğunu vurgulayan Özersay bu sorun devam ettiği sürece bunun 27, 42 ya da 45 ile de aynı sonucu vereceğini dile getirdi. Özersay, birden fazla formül olmasına rağmen, belli formül üzerinde ısrar edilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Özersay şöyle konuştu: “ ‘Bu ülke bir erken seçimi daha kaldıramaz’ deniliyorsa, neden ‘illa da şu modeldir’ diye ısrar ediliyor. Bir daha erken seçim olmasını istemiyorsak gerekli esnekliği herkes gösterecek. Erken seçim blöf olarak kullanılırsa bu doğru olmaz. Pazartesi parti meclisinden yetki isteyeceğiz ve ne öneri getirecekler onu göreceğiz. Oturur konuşuruz, uzlaşırsak da hükümete girersek, halkın isteği doğrultusunda hizmet veririz.”

İkili koalisyon daha makul

Özersay, HP’nin içerisinde bulunduğu 4’lü hükümet dönemini hatırlatarak, “4’lü koalisyonda 27 milletvekili sayısıyla meclis nasıl tıkır tıkır 1,5 sene çalıştı, yine çalışır” dedi. Özersay şöyle devam etti: “27 vekille sıkıntı yaşanmadı. Bunun sebebi neydi? Parti başkanları milletvekillerini kontrol edebildi. Bir sıkıntı yaşanmadı. Niyet varsa, çalışır. Son zamanlarda milletvekilleri meclise gitmedi. Her parti başkanı vekilini meclise getirmek zorundadır. UBP iktidara tek başına 27 ile gelmiş olsaydı yine mi sağlayamayacaktı?”

Özersay, “İkili koalisyon daha makul ve uyumlu bir yapıdır. Bir öneri gelirse de oturur konuşuruz. Esas olan halkın isteği ve halka hizmettir. İkiden fazla koalisyon işleri daha da karmaşıklaştırır” diye konuştu.