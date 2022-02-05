En büyük şans

Ülkü AYDIN

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 84 milyonluk dev Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurumları, belediyeleri, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve halkıyla KKTC’nin en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

Bunun, KKTC’nin en büyük şansı olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “2 ayrı devletiz ama tek milletiz” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu kabul etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Zorluoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 1974’ten bu yanan KKTC’ye gelip yerleşen çok Karadenizli vatandaş olduğunu söyledi.

KKTC’den Türkiye’ye, Türkiye’den KKTC’ye gidiş gelişlerin tarih boyunca devam ettiğini, bunun da KKTC’de çok zengin, çok kültürlü bir mozaik oluşturduğunu, aynı din, dil, ırktan olmanın ise ortak payda olduğunu anlattı.

Zorluoğlu, başarı diledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kabulü için Başbakan Faiz Sucuoğlu’na teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Yeni hükümetin bir an önce kurulup güzel işler yapabilmesi temennisinde bulunan Zorluoğlu, Kıbrıs Türk halkının verdiği büyük mücadeleye her zaman destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini, yerel yönetimler olarak ellerinden gelen katkıyı koymaya hazır olduklarını vurguladı.

Zorluoğlu, KKTC’de uzun yıllardır yapılan, ancak Covid-19 pandemisi aksayan Hamsi Festivali’nin 13’üncüsünün yarın Gazimağusa’da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Konuşmaların sonunda karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.