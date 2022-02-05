4 ayda ne değişti?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun CTP’ye yönelik söylediği sözleri eleştirerek, “İlkelerimiz net, siyasi nezaketten kimse uzaklaşmamalı” dedi.

Sucuoğlu’nun daha 4 ay önce “CTP ile hükümet kurmam. Bu durumu kendime bile anlatamam” dediğini anımsatan Erhürman, aniden CTP ile koalisyon kurmakta istekliymiş gibi görünen bir UBP’nin ortaya çıktığını ifade ederek, CTP’ye yönelik çok ilginç bir algı operasyonu olduğunu savundu.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun CTP’ye yönelik söylediği sözlere tepki koyan Erhürman, “Herkes sözlerini ölçsün, tartsın. Bir partinin içine yönelik söz söylemek kimsenin hakkı değildir” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “CTP pazartesinden sonra ziyaret edilirse, edilecek. İlkelerimizi masaya koyacağız. Buna göre konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Erhürman, siyasi nezaketi kaybetmeden bu süreci yürütmeye çalıştıklarını vurguladı. UBP’nin 24 milletvekiline sahip olduğunu hatırlatan Erhürman, “Meclisin bir aritmetiği vardır. İlk olarak bu partilerin içerisinde güçlü sayılabilecek bir hükümet çıkarması beklenir. Rakamlar gösteriyor ki rahatlıkla 30’u da görebilirler” dedi.

“Tüfeği duvara astı”

Halkı dünyayla buluşturma konusunda da hangi zemine basacaklarını bildiklerini ifade eden Erhürman, 2015 yılında kurulan CTP-UBP hükümetinin programında 3 paragraf Kıbrıs sorunu konusunun olduğunu söyledi. Kimsenin, başka bir parti içerisine konuşma hakkına sahip olmadığını yineleyen Erhürman, “Siz 24 vekile sahip bir siyasi partisiniz. Kurabileceğiniz inanılmaz sayıda koalisyon ihtimali var. Çok beceriksiz olduğunuz taktirde, 24 vekiliniz varken hükümeti kuramazsanız söyleyeceğiniz bir şey olur erken seçim. Sayın Sucuoğlu aslında 24 vekile sahipken, daha hükümeti kurmadan tüfeği duvara astı. O tüfek patlayacaktır. Bu, sürekli istikrar diyen bir partinin, aritmetik ortadayken bu istikrarı berhava etmesinin tercümesidir. Son derece yanlıştır. Dünyanın hiçbir yerinde vekil sayısı istikrarın göstergesi değildir. Sayı kendi başına her şey değildir. İlkeler vardır, karşılıklı güven vardır. Bunlar yerleşirse 27 ile de bu ülkeyi yönetebilirsiniz” dedi.