Her yaşta eğitim önemli

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde kış dönemi için hazırlanan programın sonunda kursiyerler katılım sertifikalarını aldı.

Açıklamaya göre, kadınlara yönelik düzenlenen dikiş kursu, çocuklara yönelik düzenlenen dans ve İngilizce kursu ile yetişkin ve çocuklara yönelik düzenlenen İngilizce ve satranç kursuna katılan kursiyerlere üç aylık program sonunda sertifikaları verildi.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Misli Kadıoğlu, eski belediye binasının Sosyal Yaşam Merkezi’ne dönüştürülerek bugün çocuk ve yetişkin tüm kent halkına çeşitli alanlarda kendini geliştirecek programlar hazırladıklarını ifade ederek, kış dönemi kurslarının sona ermesinin ardından önümüzdeki günlerde de üç aylık bahar dönemi programı için kayıt alınmaya başlanacağını belirtti.

Güngördü: Yerel yönetimler fırsat sunmalı

Kursa katılan kursiyerleri derslerinin son gününde ziyaret ederek sertifikalarını veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen kurslara katılan tüm kursiyerlere başarılarının devamını dileyerek, kurslarda emeği geçen eğitmenler ve Sosyal İşler Şubesi personeline teşekkür etti.

Güngördü; güçlü, katılımcı ve gelişmiş bir toplum için her yaşta eğitim ve üretimin gerekliliğine işaret ederek, yerel yönetimler tarafından fırsatlar yaratılması ve bu sağlanan olanakları değerlendirmenin önemine dikkat çekti.

Girne’de güzel bir işbirliği

Öte yandan Girne Belediyesi ile Uluslararası Final Üniversitesi işbirliğinde, yetişkinlere yönelik düzenlenen sertifikalı İngilizce kurslarına katılacak 40 kadının kurs ücretinin yüzde 50’si, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Akademi tarafından karşılanacak.

15 Şubat tarihine kadar Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ne kursa kayıt ücreti ödeyecek ilk kırk kadın kursiyerden kurs ücreti olarak 250 TL alınacağının kaydedildiği açıklamada, kayıt yaptıran kursiyerlerin seviye tespit sınavının 16 Şubat’ta Final Üniversitesi’nde yapılacağı da bildirildi.

Açıklamada, kurslar hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için, 0 (392) 815 15 08, 0539 112 63 63 numaralı telefonlardan Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin aranabileceği de belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022, 11:24