Kuzeyde 31, güneyde pozitif 260 Vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 6 bin 305 test sonucu 19'u yerel 31 pozitif Coronavirüs vakasına rastlandı, 43 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta ise yapılan 54 bin 816 test sonucunda 260 yeni

Covid-19 vakası belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin havayolu ile ülkeye giriş yaptığı, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 19 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Vakalardan 10 kişinin Lefkoşa, bir kişinin Gazimağusa, 7 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt bölgesinden olduğu bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Gönyeli-3, Yenikent-1, K.kaymaklı-3, Değirmenlik-1, Sanayi Bölgesi-1, Ortaköy-1.

Girne :Girne Merkez-2,Dikmen-2,Çatalköy-2/ Zeytinlik-1.

Gazimağusa: Yeniboğaziçi-1.



Güzelyurt :Aşağı Bostancı-1.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı 1.082.542, toplam vaka sayısı 6781, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 6251, tedavisi devam eden vaka sayısı497, pandemi merkezindeki hasta sayısı 40, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 423, tetkikleri devam eden vaka sayısı 32, toplam kaybedilen hasta sayısı 33, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2.

Güvende Kal uygulaması

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı 412.

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı 59.

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı 1055.

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı 3062.

Güneyde can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 54 bin 816 test sonucunda 260 yeni Covid-19 vakası belirlendi,

2 kişi de hayatını kaybetti. Ölen kişilerin 47 yaşındaki bir erkek ile 82 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi. Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 70 bin 358'e; toplam ölü sayısı 341’e ulaştı. 66 hastanın durumu ise kritik.