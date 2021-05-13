‘Hasta yakınları saldırdı’

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde görevli hemşirelerin bazı hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldığını belirterek, olayı kınadı.

Yapılan ortak açıklamada, Hemşireler Günü’nden bir gün önce Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde görevi başındaki hemşirelerin hastalarına sağlık hizmeti sunduğu sırada bazı hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, gereken yasal süreci başlatmadığı öne sürülerek, çalışanların Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gidip şikayetçi olmalarının istendiği, serviste yatan hastaların tedavilerinde kesinti olmaması için hemşirelerin görev yerlerini terk etmediği ve şikayette bulunamadığı belirtildi.

Hastaları ve çalışanları korumanın devletin görevi olduğu belirtilen açıklamada, bu konuyla ilgili hükümet ve Polis Genel Müdürlüğü göreve davet edildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Bir kez daha belirtmek isteriz ki ‘sağlık çalışanına yapılan saldırı’ hizmet almayı bekleyen hastaların tedavisini olumsuz yönde etkileyeceği için aslında sağlık hizmetine ihtiyacı olan ‘hastalara yapılan saldırıdır’.Yıllar içerisinde ülkemizin önemli bir halk sağılığı sorunu haline gelen ve gün geçtikçe artan şiddet olaylarının nedenlerinin giderilmesi ve şiddete karşı alınacak önlemler konusunda, yöneticileri sorumluluk almaya çağırırız.”Açıklamada, hastalar ve çalışanların telafisi mümkün olmayan bir zarar görmeden önce sağlıkta şiddet sorununun çözümü için gerekli yasal düzenlemenin yapılması, eksikliklerin giderilmesi, eğitimin yapılması, güvenliğin sağlanması gibi konularda yetkililerin üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri talep edildi.Örgütler adına yapılan açıklamada, “Sürecin takipçisi olacağımızı ve her zaman olduğu gibi Covid-19 pandemisi döneminde de her türlü riske rağmen görevinin başında olan sağlık çalışanlarına yapılan şiddete tolerans göstermeyeceğimizi kamuoyuna duyurur, şiddet eylemini gerçekleştiren kişileri kınarız” ifadelerine yer verildi.