Katılımcılar çok eğlendi

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen ve önceki gün açılışı yapılan ikinci Alagadi Festivali renkli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Merve Özbey performansıyla kendisi izlemeye gelenlere unutulmaz saatler yaşattı.

Sevilen şarkılarını seslendiren Özbey’ dinleyiciler de eşlik etti.

Bu yılki festivalde İran, Kazakistan ve Azerbaycan’dan gelen katılımcılar, kültürlerini tanıtma fırsatı bulurken, etkinlikler, sergiler ve sahne gösterileriyle devam etti.

Katılımcılar, bölgenin doğal güzelliklerini keşfederken, festival alanında düzenlenen aktivitelerle de keyifli anlar yaşadı.

Festivalin geri kalan günlerinde de benzer coşkunun devam etmesi ve katılımcıların unutulmaz bir deneyim yaşaması bekleniyor.

Alagadi Festivali, hem yerel hem de uluslararası katılımcıları bir araya getirerek kültürel paylaşımı ve toplumsal kaynaşmayı güçlendiren önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

