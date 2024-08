Önlem alınmalı

Gazimağusa’da bulunan Salamis ormanlarında temizlik yapan Her Daim Doğa Dostları Grubu üyeleri, yangın tehlikesine dikkat çekti.

Bir ay önce kesilmiş ve kurumuş ağaç dallarının ormanın girişinde bulunduğunu belirten üyeler, çok kolay tutuşacak olan dalların yangın tehlikesi barındırdığını belirtti.

Her Daim Doğa Dostları Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, önceki sabah çam kese böceklerini azaltmak için kuş yuvası yerleştirdikleri ormanda cam ve plastik şişeleri temizlediklerini kaydetti.

Bir aya yakındır süredir kesilmiş dalların burada durduğunu da belirten Şentuğ, ormanlar için yangın tehdidi olan söz konusu dalların bir an evvel kaldırılmasını talep etti.

Zamansız ve hatalı budamanın ağaçları kuruttuğunu da vurgulayan Şentuğ, göl kenarından geçecek yeni yol yapımına karşı olduklarını da anımsatarak, “Mağusa’da sadece insanlar değil, başka canlılar da yaşıyor. Doğal zenginlikler düşünülerek adım atılmalı” dedi.

Şentuğ, şunları belirtti:

Zaman zaman içerisine atılan cam ve plastik şişeleri temizleyip yangınlardan korumaya çalıştığımız Salamis ormanlarını gözlemledik. Bir aya yakındır burada bırakıldığı kurumuş olmalarından anlaşılan kesilmiş dal parçalarının yol kenarlarında yol boyunca dizilmiş olduğunu gözlemledik. İhmal olduğunu düşündüğümüz bu dalların burada bırakılması bir izmarit veya güneşin vurduğu şişelerden birinin başlatacağı yangın bütün ormanımızı yok edebilir. Kimin bu dalları keserek yol boyu buralarda bıraktığını bilmiyoruz ama buradan açık çağrı yapıyoruz hemen bu dallar buralardan alınmazsa yangın çıkarak tüm ormanın yanması an meselesi.”