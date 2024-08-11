Darp izi yok

Gazimağusa'ya bağlı Beyarmudu sakini 44 yaşındaki Serdar Tığrak evinin bahçesinde ölü bulundu. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, önceki akşam saat 17.50 sıralarında bahçede ölü bulunan doktor muayenesinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmayan Tığrak’a dün otopsi yapıldı. Kan ve doku örnekleri alınan Serdar Tığrak’ın kesin ölüm sebebi ileri tetkikle belirlenecek. Bir dönem Beyarmudu takımında futbol oynadığı da belirtilen Serdar Tığrak'ın vefatı Beyarmudu ve tüm bölgede büyük üzüntü yarattı.

Saraç’ın otopsisi de yapıldı

Öte yandan dün Gaziveren’de bir evde aniden rahatsızlanan, tüm müdahalelere rağmen Cengiz Topel Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 51 yaşındaki Zekeriya Saraç’ın (E) otopsisinde kan ve doku örnekleri alındı. Saraç’ın kesin ölüm sebebi de ileri tetikle araştırılacak.

