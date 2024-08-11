Esir kampı değil  ‘turizm limanı’

Ömer KADİROĞLU

Taşucu seferi için önceki akşam Girne Limanı’ndan ayrılan Filo Denizciliğe ait ‘Beşparmak’ gemisi denizde arızalanınca, dün sabahın erken saatlerinde geri dönüş yaptı. Aralarında küçük çocukların ve hamile kadınların da bulunduğu çok sayıda yolcu Girne Turizm Limanı’nda saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Limandaki koşulların kötü olduğunu, aşırı sıcak altında perişan olduklarını belirten yolcular “burası turizm limanı değil, esir kampından beter bir yer” dedi. Yaşanan olumsuzluklar karşısında bazı yolcular eşyalarını alarak, evlerine döndü. Evi olmayanlar ise kent içindeki otellere yerleşti.

Girne-Taşucu seferini gerçekleştirmek üzere saat 24.00’te Girne Turizm Limanı’ndan ayrılan Filo Denizcilik Şirketi’ne ait ‘Beşparmak’ isimli gemi limandan yaklaşık 20 mil açıkta arıza yaptı. Kaptanın arızayı tespit etmesi üzerine Girne Turizm Limanı’na geri dönen geminin yolcu ve araç tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Girne Limanı’na geri dönen gemideki yolcular perişan oldu; zaman zaman sinirler gerildi, arbede çıktı.

Polis gerginliğin büyümesini önledi

Çocukların ve yaşlılarında aralarında bulunduğu yolcular ile gemi yetkilileri arasında yaşanan tartışma büyünce olay yerine polis çağrıldı. Saatlerce Liman içerisinde bekletilen yolcuların bir kısmının küçük hızlı gemilerle Türkiye’ye gönderildi, kalan yolcuların bazıları biletlerini iptal ederek limandan ayrıldı. Taşucu’ndan çıkan bir başka geminin saat 15.00’da Girne Limanı’na girdiği ve kalan yolcularla yolculara ait araçları alarak Taşucu’na gittiği belirtildi.

Limanda uzun süre beklemek zorunda kalan yolcuların Kıbrıs’ta yaşayan aileleri ve yakınları limana getirdikleri yiyecek ve içecekleri polis gözetiminde ailelerine verildi, bazı yolcular ise Filo şirketinin verdiği yemeklerden yedi.

“Güvenlik için geri çağırdık”

Yaşanan durum üzerine açıklama yapan Filo Denizcilik Şirketi yetkilisi gemi kaptanının, limandan 20 deniz mili açıkta seyahat ederken elektriksel arızayı fark etmesi üzerine kendilerine bilgi verdiğini, bunun üzerine şirketin de gemiyi en yakın liman olan Girne’ye geri döndürme kararı aldıklarını söyledi. Yolcuların güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden şirket yetkilisi, kararın alınmasının ardından ilk olarak yolcuları bilgilendirdiklerini ve izlenecek süreç hakkında bilgi verdiklerini anlattı. Geriye dönüşün arızadan dolayı 5 saat aldığını ancak tüm yolcuları güvenli bir şekilde tahliye ettiklerini de aktaran yetkili, verilen kahvaltı ikramının ardından yolcuların deniz otobüsleriyle araçların da şirkete ait Ro-Ro gemileriyle Taşucu’na gönderileceklerini kaydetti.

