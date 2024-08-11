Geçişler durduruldu

Derinya’da sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum Tasos İsaak ve Solomos Solomo’nun 28’inci ölüm yıldönümü dolayısıyla gün akşam eylem düzenlendi.

Derinya Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen eyleme 800 motosikletli, 60 araç yaklaşık 2 bin Kıbrıslı Rum katıldı.

Güney Kıbrıs’taki motosikletliler, birçok bölgede sürüş yaparak İsaak ve Solomu’yu andı.

Ayrıca birçok bölgede yürüyüş de gerçekleştirildi.

Derinya Sınır Kapısı ile Ledra Palas Sınır Kapısı’nda anı sürüşü yapan motosikletliler, protesto gösterileri de yaptı.

Etkinlikler kapsamında Paralimni bölgesindeki bir kilisede ayin düzenlenerek İsaak ile Solomo için dualar edildi.

Derinya Sınır Kapısı 20.50 itibarıyla geçişlere kapatıldı. Araçlar 5 km ötedeki Akyar Sınır Kapısı'na yönlendirildi.

İsaak ile Solomo için düzenlenen etkinlikler nedeniyle, Ledra Palas, Metehan ve Lokmacı sınır kapılarından karşılıklı geçişler kısmen durduruldu.