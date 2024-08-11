Trafik kazalarının ardı arkası kesilmezken, dün Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde seyir halindeki bir aracın camlarından bellerinin yarısında kadar çıkan 2 şahsın görüntüsü tepkiye neden oldu. Vatandaşlar tarafından kayda alınan ve sosyal medyada yayınlanan görüntü üzerine polis harekete geçti. Söz konusu araç sürücüsü Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edilerek işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı ceza kesildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; bir araçta yolcu olarak bulunan iki şahsın, aracın camlarından bellerinin yarısında kadar çıkarak insan hayatına tehlike arz edecek şekildeki görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçildi.

Söz konusu araç sürücüsü Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edilerek işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı 6 bin 785 TL para ve 25 ceza puanı kesildi.

