Toplum mutsuz

Serdar ŞENGÜL

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, ülkenin en büyük sorunlarının ekonomi, elektrik kesintileri, yollardaki aksaklıklar ve sağlık sisteminin yetersiz kalması olduğunu söyledi.

Vatandalar, gençlerin geleceğe umutla bakmadığını, emeklilerin geçinemediğini, halkın pahalılıkla boğuştuğunu ifade etti.

Ne dediler…?

Cemil Fahrioğlu

“Ülkede ne yazık ki düzgün giden bir şey yok. Öncelikle yollar, altyapı eksikliği sağlık ve eğitim sisteminin geriliği başlıca sorunlarımız. Bunlara elektrikte eklenince yaşanılacak bir ülke olamıyoruz maalesef. Ülkemizde gençler göç ediyor, şimdiki aklım olsa ben de KKTC’den göç ederdim. Bu durum bunu gösteriyor mevcut siyasi sistem bunların çözümüne yardımcı olmuyor.”

Başar Akarsoy

“Ben doğma büyüme Kıbrıslıyım ancak bir genç olarak bu ülkede ne yazık ki geleceğime yönelik bir umut ışığı göremiyorum. Çünkü biz gençlerin çok sıkıntıları var ve devlet tarafından önemsenmiyoruz. Geleceğimize yönelik hiçbir adım olmadığı gibi mevcut siyasilerin de bu sorunlara çare olacaklarını düşünmüyorum.”

Sait Sökmez

KKTC’de her şey başlı başına bir problem düzgün olan hiçbir şey başlığı yok. Başlıca sorunumuz ekonomi ve elektrik kesintileridir. Ekonomik olarak çöküşte olduğumuz bir dönemdeyiz. Gıda fiyatları uçtu, mutfaklarımız artık dolmuyor ve siyasilerin bu sorunları çözüme kavuşturacaklarını da düşünmüyorum.”

Emel Giritli

“Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor, bunun yanında ülkede kaçak yaşam süren birçok yabancı var ve burası artık güvenli bir yer değil. Ekonomik sorun ve güvenliğimizin zayıflaması bu ülkeyi farklı bir noktaya taşıyor. Yetkilileri sorunlara çözüm bulmadığını ve gündemlerinde olmadığını biliyoruz. Siyasi yapı bu sorunları çözmeye yetmez ne yazık ki.”

Sonuç Güçkan

“ Bu ülkenin sorunları bitmez mesela 90 liraya çürük domates almak bile şu an akıl dışı ama almak zorundayız. Ülkemizde elektrik sıkıntısı, akaryakıt zamları, yolların bozukluğu ve sağlık sisteminin olmaması çok büyük sorunlardır.”

Nurettin Güçkan

“Ülkenin sorunları saymakla bitmiyor ancak ilk aklıma gelenler; pahalılık, elektrik, işsizlik, okullar, yollar, belediyeler, hastaneler gibi sıkıntılar geliyor. Sorun çok, bir tane iki tane olsa sayılabilir ancak şu aşamada böyle saymakla biter gibi değildir. Bu sorunları düzeltebilecek biri veya birilerinin olduğunu düşünmüyorum. Bu iş keskin bir idare ister. Emeklilik maaşlarımızla geçinemiyoruz inanın mutfak harcamamıza bile yetmiyor. Siyasi yapı bu işleri çözmek isterse derhal hareket etmelidir.”