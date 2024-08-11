Herkesi davet etti

Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, 14 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00’da MC Palace’ta geniş katılımlı bir toplantı düzenleyeceklerini duyurdu. Toplantıda, bölgede faaliyet gösteren Teknecik Elektrik Santrali’nin yaydığı zehirli dumanın çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri ele alınacak.

Başkan Kırok, daha önceki çağrılarının devamı niteliğinde olan bu toplantıda, çevreciler ve konunun uzmanlarıyla birlikte bölge halkının da katılımıyla önemli bir bilgi alışverişi yapılacağını belirtti. Katılımın büyük önem taşıdığını vurgulayan Kırok, bu kritik konuda halkla birlikte en doğru kararlara ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

Toplantıya tüm halkın davetli olduğu ve çevreye duyarlı her bireyin katkısının beklendiği belirtildi.

Kanser vakası arttı

Başkan Kırok, “Yıllardır çözülemeyen Teknecik Elektrik Santrali’nin tüm bölgeyi zehirleyen dumanına önlem almak için daha kaç canın gitmesini bekliyorsunuz?” diye sordu.

Ceyhun Kırok, “Çatalköy’de ölümlerin yüzde ellisi kanser vakasından kaynaklanıyor. 2024 yılının başından bu güne Çatalköy-Esentepe Belediye sınırları içerisinde kanser vakalarından ölenlerin sayısı en az on dört. Peki, hâlâ daha neyi bekliyoruz?” ifadelerini kullandı.

“Tüm kurumlarla çalışmaya hazırız”

“Özellikle belli bölgelerdeki kanser vakalarının bir sebebi olmalı” diyen Kırok, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bir mahallede 15 evin 12’sinde kanser vakası görülüyor; hatta aynı evde yaşayan insanlar farklı türlerde kansere yakalanıp hayatlarını kaybettiler. Durum böyle olmasına rağmen, hiçbir yetkili veya kurum bu durumun nedenlerini araştırmak için çaba sarf etmiyor.

Önerimiz; Sağlık Bakanlığı ve tıp fakültesi bölümü bulunan üniversitelerle iş birliği yaparak bölgenin kanser haritasını çıkarmalıyız. Bu konuda bize destek verecek tüm kurumlarla çalışmaya hazırız.”

“Artık bir çözüm bulmanın zamanı geldi de geçti”

Kırok, “Artık bir çözüm bulmanın zamanı geldi de geçti. İnsanların sağlığı daha fazla tehlikeye atılmadan, gerekli araştırmaların yapılması ve önlemlerin alınması gerekiyor. Yetkililerin bu duruma kayıtsız kalmamasını ve acilen harekete geçmesini istiyoruz. Bir an önce, gerçekçi çözüm üretecek önerilerle bu soruna dur demeliyiz” açıklamasını yaptı.