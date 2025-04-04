Keyifle izlendi

Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nde Peter Pan oyunu izleyenlerin beğenisini topladı.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları işbirliğinde düzenlenen Beşparmaklar Tiyatro Festivali, tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Festival kapsamında dün akşam Yazarın Tiyatrosu "Legends" ekibi, büyülü dünyasıyla her yaştan izleyiciyi etkileyen "Peter Pan" oyununu sahneledi.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte büyük bir heyecanla izlediği gösteri, izleyicilerden tam not aldı. Sahnede hayat bulan karakterler, seyircilere eşsiz bir tiyatro deneyimi sundu. Oyun sonunda ekibe, üstün performansları için teşekkür edilerek çiçek ve plaket takdim edildi.

