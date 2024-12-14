Banka hesaplarına el konuldu

Rum yönetiminin, Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarının alım-satımıyla uğraştıkları için “gaspçı oldukları” gerekçesiyle tutukladığı Ilona Lesko ve Melinda Ladayi isimli iki Macar kadının yargı süreci Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Ladayi ve Lefko aleyhine 63 suçlama getirildi.

Cyprus Mail web sayfasındaki habere göre; dün Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan 53 ve 61 yaşındaki Macar kadınlar, 3 ayrı köyde 58.5 milyon Euro’luk mal satışına aracılık etmekle suçlanıyor. Sanıkların tutuksuz yargılanma talebini reddeden Rum Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı 24 Şubat’a erteledi. Macar kadınlar duruşmaya kadar cezaevinde tutuklu kalmaya devam edecek.

Politis gazetesi ise “Gaspçıların hesaplarında 271 bin 744 euro… İki Macar zanlı isnat edilen suçlamaları kabul etmedi” başlıklı haberinde Lesko ve Ladayi’nin avukatlarının, diğer benzer davalardakinin aksine, ön itirazda bulunmadığına dikkat çekti.

Habere göre “Cyprus Constructions” şirketi ile şirketin Girne ve Gazimağusa bölgelerinde inşa ettiği sitelerdeki evlerin satışı konusunda iş birliği yapmakla suçlanan Lesko ve Ladayi’ye 63 suç isnat edildi. İsnat edilen suçlar arasında “suç işlemek için teşekkül oluşturmak, kabahat işlemek, başkasına ait taşınmaz mal üzerinde hileli işlem, başkasının adına kayıtlı araziyi kullanmak, sahtekarlık ve yasa dışı faaliyetlerden edinilen geliri aklamak” bulunuyor.

Duruşmada “sahtekarlık ve yasa dışı faaliyetlerden edinilen geliri aklamak” bağlamında sanıkların banka hesaplarında, başlangıcı bilinmeyen bir zamandan 26 Eylül 2024’e kadar, “yasa dışı faaliyetlerden olduğunu bildikleri halde” elde ettikleri 271 bin 744 Euro bulunduğu öne sürüldü.

Ilona Lesko’nun avukatı Rikkos Mappuridis müvekkilinin, davanın görüleceği 24 Şubat 2025’e kadar şartlı tahliyesini istedi.

