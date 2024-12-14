Aranan kanıtlar var

Suna ERDEN

Mali Şube tarafından yürütülen sahte turist vizesiyle insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklanan bir üniversitenin eski rektörü Oytun Sözüdoğru ile TezTur Turizm ve Seyahat şirketinin çalışanı tur operatörü Türkmenistanlı Rashit Toyliyev yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında TezTur Seyehat Acentesi sahibi Tezer Mercan’ın suç ortakları olduğu iddia edilen 2 zanlı hakkında 3 gün ek süre alındı.

Mahkemede eski rektör Oytun Sözüdoğru’nun ön izin verilmeyen üçüncü dünya ülkesi vatandaşları için turist davet belgesi hazırladığı, Rashit Toyliyev’in de bu belgeleri imzaladığı belirtildi.

Mali Şube’de görevli polis memuru, 5 Aralık 2024 tarihinde başlatılan “suç gelirini aklama, insan kaçakçılığı, sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme” soruşturması kapsamında Rashit Toyliyev ile Oytun Sözüdoğru’nun da tutuklandığını belirtti.

Polis, Rashit Toyliyev'in TezTur Turizm ve Seyehat acentesinde çalıştığını söyledi. Polis, hastanede yatan Oytun Sözüdoğru’nun üçüncü dünya ülkesi kişilerin ülkeye gelmeleri için sahte İngilizce davetiye hazırladığını açıkladı.

Polis memuru, davetiyelerin direktör kısmında Tezer Mercan’ın ismi ve imzası gerekirken, zanlı Toyliyev'in kendi adı ve soyadını yazıp imzaladığını belirtti. Polis, zanlıların 9 Aralık’ta tutuklandığını kaydetti.

Polis, yapılan araştırma sonucu Sri Lanka uyruklu 13 kişinin ülkeye sahte turist vizesiyle getirildiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlı Toyliyev'in ifadesinde belgeleri Mercan ile Sözüdoğru’nun hazırladığını, kendisinin ise 5 adet belgeye ismini yazarak, imza atarak noterden tasdik ettirdiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, bu 5 belgeden 2 tanesinin emare alındığını, 3 tanesinin ise arandığını söyledi.

2 telefon kayıp

Sözüdoğru’nun tutuklandığı esnada şahsi cep telefonunu emare aldıklarını kaydeden polis, yapılan soruşturmada başka telefon kullandığını, ayrıca şahsi hattını başka bir telefona taktığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının bir adet şahsi telefonu olduğunu, diğer telefonu ise sadece şirkette kullandığını söylediğini aktardı.

Polis, hem zanlının şirkette kullandığı hem de hattını takıp arama yaptığı 2 adet telefonun arandığını dile getirdi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

“O telefonu yok et”

Zanlı Sözüdoğru’nun müvekkilin yardım amaçlı davetiye hazırladığını iddia etti, polise bu yönde sorular sordu. Polis, Mercan’ın ifadesinde İngilizce bilmediği için Sözüdoğru’dan yardım istediğini söylediğini aktardı.

Avukat, müvekkilinin hazırlanan davetiyelerin ne amaçla hazırlandığını bilmediğini iddia etti. Polis, zanlının belgelerin ne amaçla hazırladığını, olay ortaya çıkınca bir şahsı arayıp, “o telefonu yok et” dediğine dair tanık ifadesi olduğunu açıkladı.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.