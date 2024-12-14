ABD Savunma Bütçesi’nde yapılan bir değişikliğin, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki askeri iş birliğinin gelişmesinde önemli bir adım teşkil ettiği, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın savunma sanayisinin gelişim ve dönüşümü için uygulanacak 6 önlemi açıkladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Askeri İşbirliğinde Bir Adım Daha – ABD Savunma Bütçesi'ndeki 1233 Düzenlemesi Ne Anlama Geliyor – Deniz Üssü İçin VDL İle Görüşecek” başlıkları altında verdiği haberde, ABD Savunma Bütçesi’nde gerçekleştirilen bir düzenlemenin, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki askeri iş birliğini daha da geliştireceğini yazdı.

Gazete, söz konusu düzenlemeyle Güney Kıbrıs’ın, NATO ve Barış İçin Ortaklık dışında olduğu halde ABD ile özel askeri iş birliği yapabilecek tek ülke konumuna geldiğini belirtirken, bu konuda Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamasına yer verdi.

Letimbiotis, ABD Savunma Bütçesi’ndeki değişikliğin, “ABD’yle stratejik iş birliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi çerçevesinde yer aldığını, bu değişiklikle iş birliğinin hukuki zeminde de güçlendiğini” ifade etti.

Letimbiotis, düzenlemenin Kongre’de onaylanması ve Başkan tarafından imzalanmasının ardından Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), 2027 yılına kadar çok uluslu askeri tatbikatlara katılım hakkı elde edeceğini vurguladı.

Hristodulidis hedefi açıkladı

Habere göre Hristodulidis, bu konuda Kongre’nin kararını bekleyeceğini ifade ederek, büyük olasılıkla yılbaşından önce ABD’yle savunma alanında iş birliğine ilişkin yeni açıklamaların da yapılacağını söyledi.

Mari’deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis” ve Baf’taki “Andreas Papandreu” üslerinin düzeylerinin yükseltilmesinin ABD’yle iş birliği çerçevesinde mi yer aldığı şeklindeki bir soruya ise Hristodulidis, Mari’deki deniz üssü konusunda AB Komisyonu Başkanı’yla görüştüğüne daha önce de değindiğini, AB’nin bu üsle ilgilendiğini ve gelecek hafta Brüksel’de Komisyon Başkanı’yla yapacağı görüşmede gündeme gelecek konulardan birinin de bu olacağını söyleyerek yanıt verdi.

Hristodulidis, “Andreas Papandreu Üssü’nün genişletilmesine ilişkin Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı maliyet raporunun kendisine ulaştığını, bu konuda ABD hükümetiyle temas halinde olduklarını” ifade etti.

Hristodulidis: “Her iki proje de ilerleyecek” ifadesini kullandı.

“Güney Kıbrıs’ın caydırıcılığını arttırmak adına ellerinden geleni yaptıklarını, işgal olduğu sürece bunu yapmakla yükümlü olduklarını ancak bunun tek sebebinin de Türk işgali olmadığını” belirten Hristodulidis, AB’nin savunma gücüne katkı koyabilmesi adına Güney Kıbrıs savunma sanayinin dönüşümünü ve gelişimini sağlayacak 6 önlem açıkladı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta ikincisi gerçekleştirilen “Uluslararası Savunma ve Güvenlik Toplantısı’na (Battlefield Redefined 2024)” katılan Hristodulidis burada yaptığı konuşmada, savuna sanayinin geliştirilmesine ilişkin uygulanacak ilk önlemin, yüksek teknolojili savunma sanayiinin gelişimi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması olacağını vurguladı.

İkinci önlemin ise, savunma programları sanayii iş birliğinin yaratılması olduğunu belirten Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğundan buyana ilk kez, Fransız Savunma Bakanlığı’ndan, Kıbrıs savunma sanayinin Fransız şirketlerle gelecekteki sözleşmelerde yer almasını talep ettiklerini” açıkladı.

Üçüncü önlemin, Rum Başkanlığı bünyesinde çalışacak bir “Savunma, Araştırma, Teknoloji ve Sanayi Konseyi” kurulması.

Dördüncü önlemin ise Savunma Sanayi Şirketleri Kütüğü oluşturulması olduğunu açıklayan Hristodulidis, 16 Rum şirketinin AB programlarına katılmakta, yabancı ve AB savunma bakanlıklarına ürün satmakta ve ülkeye önemli bir mali kazanç getirmekte olduklarını vurguladı.

Hristodulidis, beşinci ve altını önlemler olarak ise Rum hükümetinin; savunma araştırmaları için ayırdığı ödeneği arttırmak ve uluslararası savunma sanayi fuarlarına katılımları finanse etmek şeklinde açıkladı.