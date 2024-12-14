Kararlı  adımlar  atılmalı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkeye giriş çıkışların kontrol edilemez hale geldiğini belirterek, kara para hareketleri ve organize suçlarla mücadelede daha kararlı adımlar atılmadığı takdirde ciddi sorunlarla karşılaşılacağı uyarısında bulundu. Özersay, “Bir süre sonra mafya ve organize suçlar bağlamında iş işten geçmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Özersay, Gazimağusa Limanı’ndan yüksek miktarda dövizin ülkeye sokulduğu iddialarıyla ilgili polis tarafından HP’ye verilen yazılı yanıtı kamuoyuyla paylaştı. Özersay, bu olayda şeffaflığın sağlanamamasının şüpheleri artırdığını da vurguladı.

Özersay, polisin HP'ye verdiği açıklamada, 22 Kasım 2024 tarihinde yapılan bir ihbar üzerine Gazimağusa Limanı’nda arama gerçekleştirildiğinin ancak herhangi bir kanunsuz duruma rastlanmadığının, 23 Kasım 2024 tarihinde yurtdışından gelen tüm araçların X-Ray cihazından geçirildiğinin ve yine kanunsuz bir durum tespit edilmediğin yer aldığını kaydetti.

Polisin bu süreçteki sessizliğini eleştiren Özersay, “Ülkenin limanlarından giriş çıkışlarla ve kara para ile mücadelede etkili önlemler alınmazsa ülkemiz ciddi zarar görecek” dedi.

